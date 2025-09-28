La croqueta de jamón trufada del restaurante Cheos, elegida como la mejor de Alicante

El restaurante Cheos, con su propuesta 'Croqueta de jamón trufada' ha obtenido este domingo el primer premio a la mejor croqueta de Alicante en el marco del festival Alacroqueta, que se ha celebrado este fin de semana en la plaza Séneca. El segundo premio ha sido para La Taberna del Gourmet, con su 'Croqueta gourmet de chorizo ibérico' y el tercero para La Favorita, con 'De coca amb tonyna'.

El alcalde, Luis Barcala, que ha visitado el festival este domingo, ha destacado que el evento ha sido un "rotundo éxito" que "ha llenado la plaza Séneca" durante todo el fin de semana. Entre el viernes y el domingo se han vendido 80.000 croquetas.

"Claro ejemplo de riqueza de la gastronomía alicantina"

Barcala ha dado la enhorabuena al ganador y ha felicitado a los 14 establecimientos participantes en Alacroqueta, que "se lo han puesto muy difícil a los alicantinos a la hora de elegir un ganador, puesto que la calidad de las propuestas ha sido altísima”.

El primer edil ha resaltado que festivales como Alacroqueta son "un claro ejemplo de la riqueza, originalidad y variedad de la gastronomía alicantina, que ha sido reconocida este año con la capitalidad gastronómica española".

Éxito de participación

Por su parte, la concejala de Hostelería, Comercio y Mercados, Lidia López, ha destacado que "no podemos estar más contentos de cómo ha evolucionado esta primera edición, que seguramente replicaremos el año que viene".

El primer festival Alacroqueta ha sido organizado por Alicante Street Style y Alacant Street Market, con la colaboración de la concejalía de Hostelería, Comercio y Mercados, en el marco de Alicante Capital Española de la Gastronomía.

Los establecimientos, distribuidos en diferentes puestos en la plaza de Séneca, han vendido sus propuestas en packs de tres croquetas a un precio de seis euros, dos euros por pieza. En el momento de la compra entregaban un QR mediante el que los clientes han votado valorando del 1 al 10 la presentación, textura y sabor de manera que la croqueta que mejor puntuación ha obtenido ha sido elegida como la mejor de Alicante. Durante su desarrollo el festival ha estado amenizado por djs, música en directo, showcooking y actividades para los más pequeños.