Una falsa alarma de bomba en Alicante intenta boicotear las elecciones moldavas

Colapso de tráfico y mucha presencia policial. Esa fue la sorpresa con la que se encontraron los alicantinos que transitaban por las avenidas de Elche y Óscar Esplá al mediodía de este domingo. La razón fue un aviso de bomba en un punto habilitado en la ciudad como colegio electoral de las elecciones parlamentarias de Moldavia.

El falso aviso anónimo se ha producido en torno a las 12:45 horas y la Policía mantuvo cortado el tráfico en la fachada litoral sur de Alicante, en la avenida de Elche, hasta un poco después de las 14:15 horas, lo que ha provocado largas retenciones tanto en el centro de la ciudad como en el acceso sur.

El consulado general de la República de Moldavia en Barcelona había escogido un hotel situado en la avenida de Elche, frente a Casa Mediterráneo, para que los moldavos de la provincia y de otras zonas cercanas del sureste peninsular puedan ejercer su derecho al sufragio durante la jornada. Tras el falso aviso, las votaciones fueron suspendidas en el centro electoral de Alicante.

Despliegue policial

En un dispositivo con numerosa presencia de la Policía Local de Alicante, bomberos y servicios sanitarios, los artificieros de la Policía Nacional inspeccionaron el hotel hasta concluir que se trataba de una falta amenaza. En el operativo han participado miembros de Seguridad Ciudadana, de la Brigada de Información y de Unidades especializadas como el TEDAX y Guías Caninos, estos dos últimos encargados de la requisa.

Moldavia es un pequeño país enmarcado entre Rumanía y Ucrania, que como todas las demás repúblicas exsoviéticas se ve sometida a la constante injerencia rusa, potencia que incluso ha promovido un pseudoestado en la región moldava de Transnistria. Este domingo la formación europeísta de la presidenta Maia Sandu podría perder su mayoría parlamentaria ante el auge de formaciones prorrusas, por lo que los comicios adquieren un carácter decisivo para el futuro del país.

Intentos de desestabilización

La amenaza de bomba en Alicante se suma a otros intentos de desestabilización ocurridos durante la jornada, puesto que en ciudades como Roma y Bucarest también se han dado alertas. Asimismo, se ha perpetrado un ciberataque contra webs oficiales del país de Europa del Este.

La posición política de la diáspora, de casi un millón y medio de personas, fue clave para dar la victoria al rumbo europeo de esa antigua república soviética en el referéndum y las elecciones presidenciales del año pasado. Según los últimos datos públicos de la Diputación, en la provincia vivían unos 900 ciudadanos moldavos.

Dentro de Moldavia se han instalado 1.943 mesas de votación, incluidas 12 para los habitantes de la región separatista de Transnistria, y en el extranjero hay 301 colegios electorales, entre ellos el situado en la ciudad de Alicante.