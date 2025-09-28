El Foro Cívica analiza el futuro de Alicante: ¿qué quiere ser la ciudad de mayor?

El Foro Cívica celebra una nueva edición enfocada a analizar el futuro urbanístico de Alicante. Una conversación entre el arquitecto Alfonso Vegara y José Luis Ortuño, exjefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de la ciudad, en la que se abordará la hoja de ruta que debería seguir la capital de la provincia en los próximos años. El encuentro estará moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

Un diálogo que llega además en un momento clave, urbanísticamente hablando, para Alicante. Un contexto en el que la ansiada renovación del Plan General de Ordenación Urbana (sin revisar, más allá de modificaciones parciales, desde 1987) parece más cerca que nunca, serán claves las bases que siente dicho documento para el futuro desarrollo del municipio. En estos momentos, tras una consulta pública impulsada en el primer semestre del año, el Ayuntamiento espera aprobar inicialmente el primero de los documentos que conformarán el futuro Plan General antes de que finalice el 2025.

Necesidad de vivienda

En esta importante herramienta deberá dibujarse la expansión de Alicante para las próximas décadas, en las que se augura un crecimiento poblacional que traerá consigo la necesidad de disponer de mayor "stock" de vivienda. Según los últimos informes expertos, la ciudad requiere de unas 4.500 viviendas nuevas anuales entre 2025 y 2029 para estabilizar los precios del mercado, que no deja de marcar máximos históricos tanto en alquiler como en compraventa.

En este sentido, Vegara y Ortuño aportarán su visión experta sobre cuáles son los pasos que debería dar el Consistorio en cuanto a la planificación de infraestructuras vitales en materia de movilidad, vivienda, zonas verdes... Esta nueva edición del Foro Cívica, organizado por el Grupo Cívica y Club INFORMACIÓN, tendrá lugar el próximo lunes 6 de octubre, a las 09:30 horas, en el Restaurante Maestral de Alicante. La entrada es por invitación. sin opción a inscripción. El acto, además, se podrá seguir online.