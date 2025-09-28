Entre el mar y el fuego

Trabaja desde hace 42 años como técnico especialista en laboratorios científicos de la Universidad de Alicante. Forma parte de todos los líos festeros que se organizan en su barrio alicantino, el Raval Roig, entre pasacalles, verbenas y cucañas en el mar. Es amante de las tradiciones alicantinas, del pasado y del presente de su ciudad. Tiene alma de marinero y un corazón a prueba de fuego: entre el agua y las llamas. Desde una lupa observa al detalle pequeñas partículas celulares procedentes de córneas y retinas. Sus ojos siempre están abiertos para contemplar y entender a las personas.

Miguel Ángel Compañy Sirvent (Alicante, 1962) nació en la planta superior de la panadería que regentaban sus abuelos paternos, originarios de Relleu, en la calle Virgen del Socorro, en el Raval Roig. Tiene un hermano ocho años mayor. Sus padres, Pepe (El sanico) y Milagros, siempre se dedicaron a la venta de frutas y verduras en un barrio con vistas al Mediterráneo y resguardado a sus espaldas del viento y de los fríos por el monte Benacantil.

Aprendió a leer, a escribir y a hacer garabatos sobre el papel en una escuela nacional entonces situada en la calle Madrid. En el colegio Agustinos continuó su formación como bachiller. Miguelo estudiaba COU en el instituto Jorge Juan cuando un buen día se enteró que la Universidad de Alicante (entonces Centro de Estudios Universitarios) necesitaba bibliotecarios o auxiliares para sus laboratorios. Superó las pruebas a las que aspiraron quince concursantes para cinco plazas, como su amigo José Huesca. Dejó los libros y se enfundó una bata blanca para realizar cultivos celulares en una pequeña estancia analítica de la facultad de Medicina, que dirigía el catedrático de Anatomía Alfonso Puchades Orts. Su trabajo consistía en seccionar distintas partes de vísceras de animales vivos para observar desde el microscopio el comportamiento de las células para investigar el desarrollo de determinadas enfermedades y experimentar con terapias y fármacos.

El primer salario remunerado que recibió Miguelo, en 1983, fue de 30.000 pesetas mensuales. Ese mismo año conoció a la mujer de su vida en una noche de San Juan. Desde niño, incluso casado, siempre ayudó a sus padres en la frutería atendiendo al público o reponiendo productos en las estanterías. La suerte le siguió acompañando: se libró del servicio militar porque su nombre no entró en noria del sorteo por exceso de mozos en aquel reemplazo.

Tres lustros estuvo Miguelo metido en unos laboratorios custodiados por médicos y científicos. En 1987 se casó con Teresa Martínez Mollá, matrona de profesión. La pareja tiene dos hijas: Teresa Milagros, excelente periodista, y Ana, una joven traductora y redactora literaria en varios idiomas: inglés, alemán, francés, una pluriempleada de la lengua, vamos. En el último ejercicio del pasado milenio, este singular técnico especialista se mudó de laboratorio: encontró un rinconcito en el departamento de Farmacología de la facultad de Óptica (Ciencias). Ahí sigue, observando cultivos celulares durante más de 25 años desde una precisa lupa para seccionar y analizar epitelios de tejidos oculares, sobre todo extraídos de la retina y la córnea.

La vida de Miguelo siempre ha estado vinculada a la cultura y a las tradiciones populares, especialmente en el entorno de su vecindario del Raval Roig, un barrio habitado por pescadores alicantinos hasta el boom turístico de los años sesenta del pasado siglo. Integrado en la Peña L’Amargor, como sus amigos Salvador Gómez, Óscar Llopis, Josep Amand Tomàs, José Antonio Compañy, su hermano, y muchos más, forma parte del selecto club de organizadores de los festejos que cada año del 5 al 8 de septiembre, desde 1839, celebran sus habitantes y demás curiosos. Otro de sus vecinos queridos es Ramón, que hasta hace pocos años regentaba el bar «Las Chapas», que estaba situado en la calle Lérida, en la barriada de Carolinas. Otro es el otro galeno Paco Sala.

Fiestas de pólvora, risas y agua en honor a su patrona, la Virgen del Socorro, entre concursos de paellas, calderos, verbenas en la plaza Topete, cohetes y cucañas sobre el mar, desde un privilegiado mirador del Mediterráneo.

También participa activamente, desde 1983, en Les Fogueres de Sant Joan, como vicepresidente, a los pies del monumento de la comisión de Séneca-Autobusos, con otro grupo de amigos de la Peña L’Amargor y otros como José Luis Huélamo, Germán Márquez, Gabriel Echávarri, David Gerona y Felete Amat, entre otros comisionados y festeras de las celebraciones sanjuaneras. Miguelo y su amigo Josep Amand, entre otros compañeros de fiesta, sólo interrumpieron durante ocho años su militancia es ese distrito fogueril. Fundaron en 1989 la foguera Port d’Alacant. El monumento se alza desde una plataforma sobre aguas portuarias. Pero regresaron a casa años después. Ambos foguerers volvieron a sentir ruidos de tracas y truenos en la plaza Séneca. Y ahí seguirán hasta pasada la prórroga de sus vidas.

Miguel Ángel Compañy primero compaginó su trabajo en laboratorios con tareas de ayuda en la frutería familiar; más tarde, en 2012, obtuvo con nota la licenciatura en Relaciones Públicas y Publicidad en la Universidad de Alicante.

Su barrio ha cambiado. Ha crecido. Pero hay vecinos que mantienen la esencia de lo que años atrás fue: imágenes de pescadores con rostros marcados por las resacas del mar y del viento, algún tendero, una frutería, un barbero, una costurera, una farmacia, un estanco, dos o tres cantinas y un cajero automático. La especulación urbanística levantó enormes edificios construidos para clases sociales pudientes, con amplios balcones para otear el Mare Nostrum y el arenal de El Postiguet. Pero los nuevos vecinos pronto formaron parte del sentimiento de un barrio en el que sus viejos habitantes, como Miguelo y los suyos, huelen y escuchan los sonidos del mar desde sus hogares.

«Soc un bon alacantí», dice Miguelo. También herculano. Pero, sobre todo, se trata de un vecino sensible, generoso, amable y de un buen compañero de trabajo en estancias universitarias lejanas al mar y sin fuegos a la vista. Quiere jubilarse en un par de cursos. Pero siempre colaborará en la fiesta que tanto le ha tocado aportar y disfrutar desde una atalaya con vistas al mar.