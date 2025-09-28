Primera edición «Premios Turismo»: 16 galardones para un destino líder

Este martes, 30 de septiembre, Alicante vivirá una cita inédita. MSC Musica, uno de los buques insignia de MSC Cruceros, será el escenario de la I gala de Premios Turismo 2025, un evento organizado por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica, que reunirá a los principales referentes del sector turístico provincial. Con un total de 16 galardonados, la gala nace con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la innovación y la capacidad de un sector que es, sin lugar a dudas, el gran motor económico de Alicante.

El año 2024 cerró con cifras históricas en la Comunidad Valenciana con cerca de 30 millones de turistas. Además, el turismo sostiene más de 280.000 empleos en nuestra región y proyecta la imagen de la Costa Blanca en todo el mundo. La gala de mañana servirá para poner en valor a las empresas, instituciones y municipios que, con su trabajo, hacen posible ese éxito.

El enclave elegido para esta primera edición no podía ser más simbólico. El barco MSC Musica acogerá a los invitados en un marco que une dos elementos clave del turismo local: el Mediterráneo y la creciente importancia de los cruceros como vía de entrada de visitantes. Tras la entrega de galardones, el acto concluirá con un almuerzo en el restaurante Belle Epoque. La asistencia es exclusivamente por invitación.

La diversidad de un sector en 16 galardones

Los premios buscan reflejar la pluralidad y riqueza del turismo alicantino, que va mucho más allá del sol y playa. Entre los reconocimientos hay espacio para municipios, empresas de hostelería, compañías, promotores de ocio o entidades sociales. Todos ellos representan la amplitud de un sector que, en su conjunto, impulsa la economía y proyecta la imagen de la provincia en el mundo.

Uno de los municipios distinguidos será San Vicente del Raspeig, que se ha marcado el reto de convertirse en una «gran ciudad del deporte». Su apuesta por nuevas infraestructuras, como pabellones, piscinas y campos de juego, le ha valido el Premio al Fomento y la Excelencia Deportiva. En el terreno del turismo residencial, la inmobiliaria Mar and Golf Unique Homes recibirá un reconocimiento por su papel en la atracción de visitantes que buscan en la Costa Blanca no solo vacaciones, sino también un lugar donde establecer su segunda residencia.

El papel de la gastronomía, clave para diferenciar Alicante como destino, también tendrá su espacio. El Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Alicante será premiado tras un verano en el que la ciudad ha destacado con fuerza como Capital Española de la Gastronomía 2025, un título que ha reforzado su imagen y dinamizado el sector hostelero. En la misma línea de representación sectorial, la histórica patronal Hosbec será homenajeada por más de cuatro décadas de trabajo constante en defensa del turismo, siempre con una visión innovadora.

La música, el ocio y la cultura encuentran en PBF Entertainment y su Multiespacio Rabasa un punto neurálgico, de ahí el galardón al Turismo Cultural y de Entretenimiento. Por su parte, la apuesta por la sostenibilidad tendrá un nombre propio: Aguas de Alicante, que ha convertido campañas de concienciación como «No derroches agua, derrocha compromiso» en un símbolo del turismo responsable en un territorio donde el agua es un recurso crítico.

En el ámbito educativo, la distinción recaerá en Esatur, un grupo que ha sabido unir formación académica, gestión de museos y oficinas turísticas, y especialización en estudios aeronáuticos. Por otra parte, Coca-Cola Europacific Partners será premiada por su compromiso social y económico en las comunidades donde opera, reforzando su huella local como por ejemplo en Alicante con la iniciativa «Mares Circulares».

El turismo familiar estará representado por Terra Natura, que cumple dos décadas como espacio de ocio, educación y conservación de la naturaleza, mientras que Arena Alicante, tras una ambiciosa renovación de sus instalaciones junto a la Playa de San Juan, recibirá el premio al Mejor Proyecto de Renovación y Excelencia en Instalaciones Deportivas.

También habrá lugar para reconocer trayectorias consolidadas: MSC Cruceros, la tercera marca de cruceros más grande del mundo y anfitriona de la gala, será distinguida por su liderazgo global. En el sector hotelero, el grupo AR Hotels es una de las cadenas de referencia en Calp y la Costa Blanca, destaca por su capacidad para integrar la excelencia en alojamiento con propuestas gastronómicas de vanguardia.

La proyección internacional del puerto se verá reflejada en el premio a la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, cuyo trabajo durante los últimos años ha contribuido a que Alicante se consolide como destino de cruceros. El ocio y la restauración innovadora tendrán como referente a Forty Group, creador de espacios tan reconocidos como Béton Brut o Puntapiedra, que reinterpretan el estilo de vida mediterráneo.

El reconocimiento al turismo itinerante recaerá en Caravanas Cruz, que tras casi cinco décadas se ha convertido en símbolo nacional del caravaning. Y, finalmente, el premio al Municipio Cultural será para Orihuela, cuyo patrimonio histórico —desde el Castillo hasta el Palacio Episcopal y el Museo de la Muralla— la sitúa como capital cultural de la Vega Baja.

Reconocer para proyectar

La primera edición de los Premios Turismo 2025 llega en un momento clave: el turismo no solo celebra récords de visitantes, sino que encara desafíos como la sostenibilidad, la diversificación de la oferta y la competencia internacional. Estos galardones pretenden ser un altavoz para el talento, la resiliencia y la innovación que han hecho de la provincia un destino líder.

Un territorio que es costa, gastronomía, cultura, tradición, deporte, naturaleza y hospitalidad. Y que este martes, desde el puerto, pondrá su mirada en el futuro.