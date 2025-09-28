El tiempo en Alicante: la borrasca ex-Gabrielle llega mañana a la provincia

El tiempo en Alicante entra en pleno otoño. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja para el lunes 29 de septiembre en el litoral norte de la provincia de Alicante, abarcando las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa, debido a tormentas intensas y lluvias localmente muy fuertes. El resto de la provincia permanece en alerta amarilla.

Se prevé que las precipitaciones alcancen hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y 140 litros en doce horas, con riesgo de inundaciones puntuales, crecidas repentinas en ramblas y problemas de circulación.

El fenómeno está relacionado con la llegada de una borrasca atlántica procedente del ex-huracán Gabrielle, que provocará chubascos generalizados en gran parte del país, con especial incidencia en el litoral mediterráneo.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha emitido un aviso especial y recomienda:

No estacionar vehículos en cauces secos, barrancos o riberas de ríos.

Señalizar y cortar el tránsito en vados inundables.

Informar a la población en zonas de acampada o eventos al aire libre.

Mantenerse atentos a la información oficial a través del 112, web, redes sociales y app de la Generalitat.

La alerta por fuertes lluvias también afecta a la provincia de Valencia y al litoral norte de Castellón.

Se mantienen las temperaturas a pesar de las precipitaciones

Según la previsión meteorológica para Alicante, las temperaturas para hoy se mantendrán suaves, con máximas alrededor de 26 °C y mínimas próximas a 19 °C, acompañadas de cielos nublados y lluvias dispersas. Para mañana, se espera un ligero descenso, con máximas de 24 °C y mínimas de 18 °C, mientras persisten los chubascos y tormentas en la provincia, especialmente en el litoral norte.

El sistema de vigilancia de temperaturas extremas de la Comunidad Valenciana confirma que las noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, ya se limitan solo al litoral, frente al descenso nocturno generalizado en el resto de la provincia.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina tendrá una jornada cubierta y con un 60% de probabilidad de precipitaciones. El termómetro marcará una mínima de 20 °C y una máxima de 29 °C, un grado menos que ayer.

La sensación térmica se moverá entre 22 y 25 °C. El viento soplará flojo del sureste por la tarde (10 km/h). Con este escenario, la ciudad afronta una tarde complicada que servirá de antesala a la alerta amarilla por las lluvias que se esperan durante todo el día.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un domingo nublado y con previsión de chubascos. Este domingo se mantendrán valores similares a los de ayer, con máximas en torno a 29°C, pero será a partir del lunes irán bajando los termómetros poco a poco, con máximas que alcanzarán los 24 °C y mínimas suaves de 18 °C.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un domingo nublado y con probabilidad de precipitaciones. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a cielos nublados la mayor parte del tiempo, que podrán traer lluvia. Durante el día, las temperaturas oscilarán entre 21 y 27 grados. El viento soplará flojo del suroeste y sur, sin superar los 15 km/h. El lunes se esperan máximas de 25 grados y mínimas que apenas bajarán de los 18, aunque la lluvia estará presente durante toda la jornada.

El tiempo en Elda

Elda estará condicionada por las nubes. Con probabilidad de lluvias durante toda la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan parejas a las de ayer. En cambio, el lunes las alertas se instalarán en el municipio eldense hasta el martes con precipitaciones que durarán hasta el jueves. Las temperaturas descenderán hasta los 15ºC pero las máximas serán suaves en torno a los 23ºC.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja se suma a la tendencia lluviosa a partir de mañana. Para esta tarde se espera que no hayan chubascos y las temperaturas no superen los 28ºC de máximas. El lunes se iniciará la alerta amarilla en el municipio con precipitaciones durante todo el día y con mínimas de hasta 18ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá un domingo cubierto y con calor poco habitual para estas fechas. Las temperaturas se mantendrán entre 19 °C y 31 °C, con viento del norte hasta 10km/h. El municipio amanecerá mañana lluvioso y se mantendrá así hasta el martes. Los termómetros descenderán con valores de 17ºC para las mínimas y 25ºC para las máximas.

El tiempo en Alcoy

Alcoy está gris y en alerta. Hoy comenzarán las lluvias a partir de esta tarde y no pararán hasta el jueves. Los alcoyanos estarán con aviso naranja durante toda la jornada de mañana y amarillo el martes. Las temperaturas irán en descenso con valores muy cercanos; mínimas de 15ºC y máximas de 20ºC.

El tiempo en Dénia

Dénia cubierta y mirando al cielo. El municipio estará con aviso naranja por precipitaciones durante toda la jornada de mañana y amarillo el martes. Las temperaturas irán en descenso; mínimas de 16ºC y máximas de 26ºC.