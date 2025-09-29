Consenso entre festeros y vecinos en Albufereta: la nueva hoguera cambia de ubicación

Apenas una semana de "vida" y ya va por su segundo emplazamiento. La nueva hoguera de Albufereta cambiará finalmente de ubicación en respuesta a las quejas de los vecinos. Tras la polémica surgida la pasada semana cuando la Federació de Fogueres hizo pública la constitución de una nueva comisión en este barrio, y que conllevó un descontento entre vecinos del barrio, la entidad festera, que tenía previsto ubicarse en la calle Remo, junto al polideportivo, ha dado un giro a sus planes.

La decisión se tomó este lunes después de una reunión a cuatro bandas en la que participaron la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda; el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares; el presidente de la Asociación de Vecinos de Albufereta-Playa Blanca, Ernesto Jarabo, y la presidenta de la recién constituida hoguera, Julia Ñeco, y en la que las partes implicadas lograron un consenso que permite seguir adelante con la instalación de la hoguera pero en una ubicación más adecuada.

El origen de la controversia radicaba en el emplazamiento original solicitado por la nueva hoguera, prevista para el cruce de la calle Colonia Romana con la calle Remo, justo al lado del aparcamiento del polideportivo. Esta zona, situada cerca de zonas residenciales y del Tossal de Manises, donde se encuentra el yacimiento romano de Lucentum, fue objeto de numerosas críticas por parte de vecinos. El descontento vecinal fue tal que la Asociación de Vecinos de Albufereta-Playa Blanca solicitó una reunión urgente con la Federació de Fogueres para expresar sus preocupaciones y encontrar una solución que beneficiara tanto a los vecinos como a la comisión festera.

La nueva ubicación

Tras el encuentro de este lunes, las cuatro partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo por el que la nueva hoguera se instalará en Vial Flora de España, en la calle por la que se accede a la Albufereta una vez pasado el barranco desde la avenida Caja de Ahorros. Se situará concretamente entre las glorietas Ingeniero Pedro Torres y José Luis García Soler. Esta nueva ubicación ha sido valorada positivamente por todos los involucrados, ya que se aleja de las áreas residenciales y de los espacios protegidos.

Con el acuerdo cerrado, el presidente de la Federació de Fogueres comprometió a elaborar un nuevo proyecto técnico que permita realizar la plantà del monumento, que será de Sexta categoría en esta nueva ubicación. El presidente de la Federación, David Olivares, destacó la disposición de todas las partes para encontrar una solución que garantice la seguridad y el disfrute de la fiesta sin generar inconvenientes para los residentes de la zona. "Todas las partes han mostrado su amor por la fiesta en este encuentro. Vamos a cambiar la ubicación de la comisión y así evitamos estar cerca de la masa forestal del entorno del Tossal de Manises, donde se ubica el yacimiento romano de Lucentum, para mejorar la seguridad", afirmó Olivares.

Olivares añadió que en el nuevo emplazamiento "se podrá seguir haciendo fiesta sin entorpecer a los vecinos y garantizando la convivencia sin que nadie salga perjudicado" y explicó que este mismo lunes van a "plantear los planos de la nueva ubicación y redactar el proyecto técnico", que entregarán en los próximos días a la asociación de vecinos para que sean ellos los encargados de comunicar la decisión a todos los residentes.

Consenso

El presidente de la Asociación de Vecinos de Albufereta, Ernesto Jarabo, valoró el acuerdo como un paso positivo hacia la convivencia entre el barrio y las Hogueras. "Hay gente que no quiere hogueras y gente que sí quiere. Hemos intentado llegar a un acuerdo y, como las Hogueras son la fiesta de la ciudad, hemos decidido que siga adelante pero cambiando la ubicación. Es una buena noticia para la gente del barrio", explicó Jarabo al término de la reunión. El representante vecinal añadió que en pocos días esperan recibir el proyecto definitivo de la nueva hoguera. "Es inevitable que haya una hoguera en el barrio, pero creo que este nuevo emplazamiento perjudicará menos, y eso es lo más importante", afirmó Jarabo.

La hoguera de Albufereta arrancó con unos 35 integrantes, aunque la comisión ya ha despertado interés en muchos vecinos que han pedido información para sumarse. Su presidenta, Julia Ñeco, mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado este lunes: "Hemos llegado a un entendimiento porque hemos visto que hay muchísima gente que quiere formar parte de la hoguera. La ubicación inicial podía quedarse justa por el perímetro del monumento y la seguridad, así que hemos decidido cambiar". Ñeco señaló que esta misma tarde comenzarán a trabajar con la Federació en el nuevo proyecto: "Todo es favorable, y nosotros más todavía".