¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para hoy la alerta roja en los municipios del litoral de la provincia de Valencia y Castellón. En la provincia de Alicante el aviso naranja por fuertes precipitaciones se ha extendido a toda la provincia y se estima que podrían dejar hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas en el litoral norte y hasta 100 en el interior. Los registros recogidos en una hora podrían ser de 80 y 40 litros, respectivamente.

La Agencia ha activado este aviso naranja desde las 12.00 horas en toda la provincia salvo en el litoral sur, que se mantiene en amarillo hasta las 21.00 horas, momento en el cual pasará a naranja. En la zona sur de la provincia las precipitaciones podrían ser de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora.

¿Cuándo llegarán las lluvias intensas a la provincia de Alicante?

La intensidad de las lluvias es muy dispar dependiendo de la zona o el municipio en el que nos encontremos. Por eso hemos querido analizar a qué hora se espera la mayor cantidad de precipitaciones en las principales localidades de la provincia. En la mayoría de las ciudades los mayores acumulados se recogerán por la noche.

Estos serían los datos por municipios, según la página web de la Aemet a las 13.00 horas:

Alicante: Aemet indica lluvias débiles hasta las 13.00 horas y puntales a las 19.00 horas. Las lluvias más intensas serán a partir de las 01.00 horas y hasta las 06.00 horas. Se pueden llegar a recoger 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Precipitaciones esta madrugada en la ciudad de Alicante / Aemet

San Vicente del Raspeig: En San Vicente se esperan registros muy importantes de madrugada ya que a las 02.00 horas se esperan 65 litros por metro cuadrado en una hora. El resto de la noche también lloverá aunque de forma más débil (en torno a 5 litros por metro cuadrado).

El Campello: Lluvias débiles durante todo el día. Por la noche serán algo más intensas y se espera que sean débiles a partir de las 08.00 horas. Durante la mañana del martes podrían haber intermitentes pero débiles.

Elche : En la ciudad ilicitana las precipitaciones más intensas también llegarán por la noche ya que a las 03.00 horas se pueden llegar a recoger hasta 20 litros por metro cuadrado. A partir de este momento las precipitaciones serán débiles e intermitentes durante todo el martes.

Benidorm : La previsión señala que las lluvias comenzarán a las 23.00 horas y a las 03.00 horas pueden llegar a caer 28 litros por metro cuadrado. A partir de las 05.00 horas las lluvias serán débiles y a las 09.00 se espera que el cielo comience a despejarse aunque puede haber precipitaciones débiles durante todo el día.

Elda: En Elda las lluvias más intensas se registrarán entre las 14.00 y las 18.00 horas de este lunes. Por la noche y durante el martes las lluvias serán intermitentes y de poca importancia.

Villena : En Villena las lluvias más débiles serán a las 17.00 horas cuando se esperan 19 litros por metro cuadrado en una hora. Las lluvias serán continuas per débiles hasta primera hora de la mañana del martes.

Alcoy: La lluvia estará presente en Alcoy durante todo el lunes aunque con mayor intensidad a las 22.00 horas. El martes se esperan precipitaciones débiles e intermitentes durante la mayor parte del día.

Ibi : En Ibi habrá precipitaciones durante todo el día aunque serán más intensas durante la noche cuando podrían recogerse 9 litros por metro cuadrado en una hora. Durante todo el día lloverá pero de forma poco intensa.

Torrevieja : En Torrevieja habrá lluvias débiles durante todo el lunes. A partir de las 06.00 horas no se esperan precipitaciones.

Orihuela : En la ciudad las lluvias más intensas llegarán por la noche aunque no serán de importancia. A partir de las 06.00 horas del martes no se esperan precipitaciones.

Dénia: En Dénia estarán en alerta naranja pero se espera que las lluvias sean intermitentes el lunes. A partir de las 03.00 horas serán continuas pero débiles y como máximo se recogerán 3 litros por metro cuadrado a las 11.00 horas del martes.

Xàbia: En esta localidad de la Marina Alta lloverá de forma intensa (13 litros por metro cuadrado en una hora) ya de madrugada. Durante toda la mañana habrán precipitaciones pero serán débiles.

Esta información se irá actualizando periódicamente.