Última hora sobre la alerta naranja en Alicante: Orihuela, El Campello y Novelda suspenden las clases mañana

El Campello suspende las clases mientras dure la alerta naranja

El Campello ha decidido suspender las clases y cerrar instalaciones deportivas y parques públicos ante la alerta meteorológica por lluvias y tormenta de nivel naranja que ha activado la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana. Esta declaración de nivel naranja activa el Plan Territorial Municipal de Emergencias de El Campello en fase de preemergencia, por lo que el municipio adopta una serie de medidas ante el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

Las medidas están en vigor desde las dos de la tarde del lunes hasta la finalización del nivel de preemergencia, según fuentes municipales. Amplía aquí la información.