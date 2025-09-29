Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Última hora sobre la alerta naranja en Alicante: Orihuela, El Campello y Novelda suspenden las clases mañana

Te contamos toda la actualidad sobre el tiempo en Alicante

Alerta por lluvia en Alicante: el chaparrón toma fuerza en San Vicente

Alerta por lluvia en Alicante: el chaparrón toma fuerza en San Vicente

C. Suena

O. Casado

C. Suena

La provincia de Alicante afronta este lunes una alerta naranja por lluvias y tormentas, con la suspensión de las clases en varios municipios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha prolongado también el aviso naranja para mañana martes en todo el litoral alicantino. En este minuto a minuto te contamos la última hora de la alerta naranja en Alicante, las incidencias registradas en los municipios y las recomendaciones de las autoridades para garantizar la seguridad.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

Tracking Pixel Contents