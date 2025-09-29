En Directo
Última hora sobre la alerta naranja en Alicante: Orihuela, El Campello y Novelda suspenden las clases mañana
La provincia de Alicante afronta este lunes una alerta naranja por lluvias y tormentas, con la suspensión de las clases en varios municipios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha prolongado también el aviso naranja para mañana martes en todo el litoral alicantino. En este minuto a minuto te contamos la última hora de la alerta naranja en Alicante, las incidencias registradas en los municipios y las recomendaciones de las autoridades para garantizar la seguridad.
Borja Campoy
La amenaza de lluvia frustra los actos contra Mazón en Alicante previstos para este lunes
La alerta meteorológica obliga también a cancelar la presentación en Casa Mediterráneo del informe de Leire Pajín sobre “ayuda humanitaria en tiempos de policrisis”. Más información.
O. Casado
Novela suspende las clases mañana
El Ayuntamiento de Novelda ha informado de que mañana martes se suspenden todas las clases y actividades extraescolares en los centros educativos del municipio. Además, desde las 14.00 horas queda prohibida toda actividad al aire libre, se cierran al público parques y jardines y se restringe el paso por zonas inundables (como el cauce del río). Parques, jardines e instalaciones deportivas permanecerán cerrados durante toda la jornada.
INFORMACIÓN
Así está lloviendo en Gandía, donde han caído 150 litro por metro cuadrado
M. Alarcón
Declarada la alerta naranja en Elche a partir de las 21 horas por precipitaciones
El Ayuntamiento de Elche ha informado que AEMET (la Agencia Estatal de Meteorología) y el "112" han declarado la alerta naranja en el término municipal a partir de las 21 horas en previsión de que se puedan producir fuertes chubascos. Al término del pleno, ha tenido lugar una reunión del CECOPAL, el Centro de Coordinación Operativa Municipal del Ayuntamiento de Elche, para ver la situación e informar de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Más información.
J. Hernández
Envío masivo de mensajes de Sanidad para no acudir a la cita médica si el clima es adverso
La Generalitat lanza 4,2 millones de SMS y otros dos de notificaciones en la APP para indicar que las consultas o intervenciones que no puedan celebrarse se reprogramarán. Amplía aquí la información.
L. Gil López
El Campello suspende las clases mientras dure la alerta naranja
El Campello ha decidido suspender las clases y cerrar instalaciones deportivas y parques públicos ante la alerta meteorológica por lluvias y tormenta de nivel naranja que ha activado la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana. Esta declaración de nivel naranja activa el Plan Territorial Municipal de Emergencias de El Campello en fase de preemergencia, por lo que el municipio adopta una serie de medidas ante el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.
Las medidas están en vigor desde las dos de la tarde del lunes hasta la finalización del nivel de preemergencia, según fuentes municipales. Amplía aquí la información.
Alerta roja por lluvias en Valencia: una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta
La borrasca extratropical que afecta a la Comunitat Valenciana, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha hecho ya sus primeros estragos con el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia (Valencia). Las fuertes lluvias que se han registrado esta noche en han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta a la altura del dique de Bonaire, anegando algunas calles del núcleo urbano.
Las precipitaciones -57 litros por metro cuadrado en tan solo 35 minutos, según informa Avamet- han provocado momentos de tensión durante la noche, aunque no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras anti inundaciones y las canalizaciones "han cumplido su función", ha explicado a Efe el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján. Lee aquí la información completa.
O. Casado
La Universidad de Alicante activa el nivel de emergencia naranja
O. Casado
¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
Aemet decreta la alerta naranja para este lunes en toda la provincia de Alicante y la mantiene para mañana menos en la zona interior. Lee aquí la información completa.
Loreto Mármol
Orihuela suspende las clases y las actividades al aire libre por la alerta de lluvias y tormentas
La suspensión estará vigente desde este lunes a las 20 horas y hasta el martes a las 14 horas. Más información.
