Alicante mantiene clases el martes y cierra parques el lunes ante la amenaza de fuertes lluvias
El Ayuntamiento abre el albergue municipal para refugiar a las personas sin hogar mientras la Policía Local y los Bomberos activan un dispositivo preventivo por la alerta naranja
El Ayuntamiento de Alicante anuncia medidas entre este lunes y este martes, ante la amenaza de fuertes lluvias en la ciudad. Debido a la alerta naranja, el ejecutivo local activa un dispositivo preventivo en el que la Policía Local y los Bomberos verán reforzados sus servicios. Además, también se activan medidas en parques y jardines públicos.
Este lunes, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha convocado al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para realizar un seguimiento de la evolución meteorológica y las posibles acciones a emprender. En este sentido, el regidor ha ordenado el cierre de las zonas verdes hasta las 8:00 horas del martes, ante la alerta naranja decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana. Además, entre las 20:00 horas de este lunes y la noche del martes, permanecerá abierto el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) para que pueda ser utilizado por las personas sin hogar.
Actividades al aire libre y colegios
En la misma línea, todas las actividades en zonas susceptibles de inundación, así como el baño en las playas del término municipal, quedarán suspendidos hasta la misma hora: las 8:00 del martes. El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía precaución, evitar los desplazamientos innecesarios y mantenerse informada de la evolución meteorológica a través de canales oficiales y medios de comunicación.
Respecto a los colegios, Alicante ha optado por no suspender las clases, al contrario que municipios como Orihuela, Novelda o El Campello. La Aemet prevé que las precipitaciones más intensas en el municipio se registran entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada, en la noche del lunes al martes, con un acumulado que podría rondar los 45 litros por metro cuadrado. A partir de esa hora, recuerdan desde el Consistorio, la probabilidad de lluvia baja considerablemente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se mantienen las temperaturas este sábado en Alicante antes de la ola de calor del domingo
- Aemet amplía la alerta naranja por lluvias al interior de Alicante para este lunes
- Cuando dormir en la calle de Alicante es la única opción
- Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante este lunes
- Alicante se queda sin servicio de Cercanías con Elche y Murcia los dos próximos fines de semana
- La Lotería Nacional deja una lluvia de euros en estas localidades de la provincia de Alicante
- Alerta medusa y pez araña: las playas de Alicante avisarán de los peligros de las picaduras
- Cómo ahorrar en el recibo de la basura en Alicante: hasta un 20 % de descuento para reducir el 'tasazo