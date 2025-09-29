Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alicante mantiene clases el martes y cierra parques el lunes ante la amenaza de fuertes lluvias

El Ayuntamiento abre el albergue municipal para refugiar a las personas sin hogar mientras la Policía Local y los Bomberos activan un dispositivo preventivo por la alerta naranja

Un intenso chaparrón sorprende a los vecinos de el barrio alicantino de Benalúa / Carmen Tomàs

Alejandro J. Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante anuncia medidas entre este lunes y este martes, ante la amenaza de fuertes lluvias en la ciudad. Debido a la alerta naranja, el ejecutivo local activa un dispositivo preventivo en el que la Policía Local y los Bomberos verán reforzados sus servicios. Además, también se activan medidas en parques y jardines públicos.

Este lunes, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha convocado al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para realizar un seguimiento de la evolución meteorológica y las posibles acciones a emprender. En este sentido, el regidor ha ordenado el cierre de las zonas verdes hasta las 8:00 horas del martes, ante la alerta naranja decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana. Además, entre las 20:00 horas de este lunes y la noche del martes, permanecerá abierto el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) para que pueda ser utilizado por las personas sin hogar.

La provincia de Alicante, bajo la amenaza de fuertes lluvias / Rafa Arjones

Actividades al aire libre y colegios

En la misma línea, todas las actividades en zonas susceptibles de inundación, así como el baño en las playas del término municipal, quedarán suspendidos hasta la misma hora: las 8:00 del martes. El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía precaución, evitar los desplazamientos innecesarios y mantenerse informada de la evolución meteorológica a través de canales oficiales y medios de comunicación.

Respecto a los colegios, Alicante ha optado por no suspender las clases, al contrario que municipios como Orihuela, Novelda o El Campello. La Aemet prevé que las precipitaciones más intensas en el municipio se registran entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada, en la noche del lunes al martes, con un acumulado que podría rondar los 45 litros por metro cuadrado. A partir de esa hora, recuerdan desde el Consistorio, la probabilidad de lluvia baja considerablemente.

