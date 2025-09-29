Alicante, una capital gastronómica cocinada a dos velocidades

Este 2025, Alicante es la Capital Gastronómica de España. Un título que la ciudad heredó de Oviedo a principios de año y que, hasta la fecha, parecía haberse centrado principalmente en la promoción internacional en ferias y congresos. A nivel local, las actividades de comienzos de año se han reducido casi en exclusiva a eventos ya programados otros años, ahora acogidos bajo el paraguas de la capitalidad. Ahora, ocho meses después del traspaso del título, parece que nuevos actos empiezan a despegar.

El 27 de enero, pocos días después de que la ciudad recibiera el testigo para situarse al frente de la gastronomía del país, el Ayuntamiento organizó la primera acción de promoción dentro de la feria Madrid Fusión. Tras ello, la difusión de la marca «Alicante Capital Española de la Gastronomía» se dio a conocer con diferentes citas fuera de la «terreta», que fueron desde eventos de cocina en vivo en enclaves como el Santiago Bernabéu a actos gastronómicos nacionales (Albacete, A Coruña...) y ferias internacionales en destinos como Alemania, además de en un programa del concurso televisivo Masterchef.

Sin embargo, las actividades locales tardaron en arrancar. De hecho, no fue hasta el mes de abril cuando el Ayuntamiento presentó públicamente el calendario de eventos con motivo de la capitalidad. Una cita que tuvo lugar en el Ayuntamiento y contó con la presencia de las dos concejalas al frente de la iniciativa (Ana Poquet, de Turismo, y Lidia López, de comercio) pero a la que no asistió el alcalde, Luis Barcala. El dirigente popular, que sí había estado presente en las primeras acciones llevadas a cabo en Madrid, pasó a un segundo plano cuando la capitalidad aterrizó en Alicante. En este aspecto, se organizaron cuestiones como el concurso de Tapas Cofrades, la Gala del Comercio y la Hostelería o las noches de fuegos artificiales y gastronomía en el castillo de Santa Bárbara. Acciones que ya se ejecutaron en años anteriores, pero que, este 2025, se han llevado a cabo bajo el amparo de la marca de la capitalidad.

Algo que ya se aventuraba tras la presentación del calendario, cuando las ediles populares reconocieron que Alicante Capital Española de la Gastronomía contaba con el mismo presupuesto que la promoción del sector en el año anterior, cuando la ciudad no ostentaba el título.

Nuevas actividades

Ahora, casi alcanzado el último trimestre del año, parece que el calendario de eventos comienza a remontar el vuelo. Prueba de ello es «Alacroqueta», un festival gastronómico celebrado este fin de semana en el que se vendieron más de 80.000 unidades de este producto tradicional, que goza de gran popularidad. Tras ello, por fin será el turno del ansiado récord Guinness. En octubre, Alicante tratará de llevar a cabo la coca de mollitas más grande del mundo. Un acto que tuvo que suspenderse en junio por las altas temperaturas y que se retomará este mes de octubre: el sábado 18.

Para el resto del año, se prevé celebrar el congreso enológico «Mar del Vino», que tendrá lugar en el Marq; las semifinales del concurso al Cocinero y Camarero del Año y una campaña de promoción que el gobierno local espera impulsar como broche a la capitalidad en Madrid. Además, en el terreno internacional está previsto que se ejecuten acciones en Milán y en la World Travel Market de Londres.

Con todo, el objetivo para el Ayuntamiento de Alicante (según avanzaron en su momento las ediles de Turismo y Hostelería) es que la capitalidad repercuta a la ciudad en unos 15 millones de euros. Una cifra que es, a su vez, la que la organización del título estima que representa para los municipios que lo ostentan. En este sentido, Lidia López ha resaltado el trabajo realizado «en colaboración con todas las asociaciones» que ha servido para reforzar «la proyección conjunta de la ciudad». La concejala se ha mostrado «llena de orgullo» por los «magníficos resultados conseguidos». En la misma línea, Ana Poquet ha manifestado que «el año está cumpliendo con creces su objetivo por la repercusión que está teniendo la ciudad como destino gastronómico de calidad tanto dentro como fuera de España», al mismo tiempo que ha sostenido que «vender nuestra gastronomía es dar a conocer nuestra cultura, nuestra forma de vida y lo que somos».

Desde que se designase la primera Capital Española de la Gastronomía, Logroño en 2012, el título ha pasado por Burgos (2013), Vitoria (2014), Cáceres (2015), Toledo (2016), Huelva (2017), León (2018) y Almería (2019). En los años 2020 y 2021, Murcia repitió reconocimiento para compensar el parón forzado por la pandemia, mientras que la lista de predecesoras la cierran Sanlúcar de Barrameda (2022), Cuenca (2023) y Oviedo, que fue referente gastronómico el pasado año.