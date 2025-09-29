Alicante Futura Lab: así se preparan los jóvenes para los empleos digitales más buscados

Alicante Futura Lab estrena su segunda edición con un bootcamp intensivo que impulsa el talento digital y conecta a jóvenes con empresas tecnológicas. La iniciativa se desarrolla en Alicante Emprende, el vivero municipal ubicado en Mercalicante, y durante cuatro meses ofrecerá una formación práctica centrada en los perfiles más solicitados por el mercado laboral.

Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante, ha puesto en marcha esta nueva convocatoria dentro de la estrategia global Alicante Futura, diseñada para consolidar la ciudad como hub mediterráneo de innovación.

El programa sigue una metodología basada en retos reales de empresas, lo que permite a los participantes aplicar conocimientos tecnológicos a problemas concretos, mejorar sus competencias prácticas y facilitar su incorporación al mercado de trabajo.

En la jornada inaugural, los jóvenes conocieron a sus tutores, equipos y los proyectos que desarrollarán en las próximas semanas. Además, el bootcamp incluirá charlas técnicas especializadas, actividades de networking y un Showcase Day final, donde se presentarán las soluciones ante compañías y potenciales reclutadores.

La novedad de esta edición es su alcance provincial: si en la primera convocatoria la mayoría de participantes eran de la capital, ahora el programa atrae a programadores y perfiles tecnológicos de toda la provincia.

Impulso a la innovación

La Agencia Local de Desarrollo refuerza con este tipo de programas su apuesta por la creación de empleo de calidad y la transformación digital como ejes del crecimiento económico. Alicante Futura se consolida como una estrategia que conecta a profesionales, empresas y administraciones para posicionar la ciudad en el mapa de la innovación europea.

La concejala de Empleo y Fomento y responsable de Impulsalicante, Mari Carmen de España, ha señalado que “en esta nueva convocatoria, que se prolongará durante cuatro meses, participan de forma específica jóvenes con perfiles tecnológicos procedentes de formación profesional, universidad o egresados, reforzando así la empleabilidad inmediata de un perfil muy concreto y altamente demandado por el mercado”.

Toda la provincia

La edil también ha subrayado que “esta nueva edición ha conseguido ser un referente y reforzado su capitalidad provincial, brindando nuevas oportunidades relacionadas con la innovación a programadores de toda la provincia”.

Por último, De España ha destacado “la importancia de impulsar programas que refuercen el potencial innovador de la ciudad y el talento joven desde la administración” y ha recordado que “este tipo de acciones refuerzan la presencia de Alicante entre las seis ciudades semifinalistas a Capital Europea de la Innovación 2025, como única ciudad española que opta a este reconocimiento”.