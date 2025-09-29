El Síndic arremete contra el Ayuntamiento de Alicante: "Su inacción ha generado un grave perjuicio de los servicios sociales"

Rotunda. De las más contundentes que se recuerdan de los últimos tiempos. Así es la resolución del Síndic de Greuges tras la queja de oficio abierta a principios de este año por el cese de la actividad de buena parte de la plantilla de Servicios Sociales al no consolidar el Ayuntamiento de Alicante en tiempo y forma los puestos de trabajo antes de la conclusión del Contrato Programa 2021-2024, lo que provocó la salida de unos 175 trabajadores, dejando en cuadro la atención social en la capital alicantina.

En un extenso documento, de casi veinte páginas, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, realiza un prolijo recorrido por los motivos que llevaron a la significativa merma en el personal y sus consecuencias en la prestación de un servicio esencial, llegando a duras conclusiones contra el gobierno liderado por Luis Barcala por las largas listas de espera generadas para atender a la población más vulnerable. Y lo hace, además, sin haber contado con la colaboración del Ayuntamiento, pese a ser obligación legal.

En la resolución, fechada el pasado 23 de septiembre, el Síndic concluye que el Ayuntamiento «incumplió su obligación de garantizar la prestación de los servicios sociales de atención primaria básica y específica de su competencia, ante la reducción de en torno el 50 % de la plantilla de profesionales». Un deber que tuvo sus consecuencias, como recoge el texto: «Este hecho se ha traducido en el incremento de las listas de espera para la población más vulnerable y necesitada de la ciudad, generando un gran impacto negativo en la calidad del servicio y carencias en la prestación de servicios». Entre ellos, el servicio de atención a personas con enfermedad mental, el equipo específico de intervención con infancia y adolescencia y el de atención a mayores en riesgo, además de otros servicios como el de acogida, asesoría jurídica y mediación, entre otros.

Luna lamenta la falta de colaboración en la investigación y la contradicción entre los datos municipales

El Síndic, entre sus conclusiones, también resalta que el Ayuntamiento no adoptó «las medidas necesarias para garantizar la estabilidad laboral de los profesionales de los servicios sociales y, con ello, asegurar el derecho de las personas usuarias a seguir recibiendo los servicios sociales con las máximas garantías», lo que llevó al Ayuntamiento, según insiste el Síndic, a «incumplir con las ratios de profesionales en los servicios sociales determinadas por la ley», que califica de posible «infracción muy grave» ante los incumplimientos que superaron el umbral del 20%, dado que la plantilla de la concejalía en 2023, según datos oficiales del Ayuntamiento, era de 362 personas.

En la resolución, el defensor del pueblo autonómico subraya que la situación crítica que vivieron los servicios sociales municipales desde la salida abrupta de buena parte de sus trabajadores (al menos 175 interinos) a principios de este año «no puede considerarse resultado de una contingencia inesperada». Y es que el Contrato Programa (el convenio plurianual entre la Generalitat y los ayuntamientos para financiar los servicios de la atención primaria de carácter básico, así como los de competencia local de la atención primaria de carácter específico) se firmó en noviembre de 2021, con vigencia desde el 1 de enero, y se sabía que sería válido hasta el 31 de diciembre de 2024, cuando se cortaría la financiación hasta la renovación del acuerdo, que no llegó hasta mediados de este 2025.

«La administración local dispuso de un plazo suficiente para analizar los escenarios previsibles derivados de su finalización y adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y estabilidad laboral del personal vinculado», señala el Síndic, añadiendo en la resolución: «Su inacción ha generado un grave perjuicio para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos, comprometiendo la calidad de la atención ciudadana y evidenciando una deficiente gestión institucional». El Ayuntamiento admitió que no fue hasta finales del pasado abril cuando la plantilla recuperó a todo su personal, según la versión oficial.

Pero el defensor del pueblo valenciano no se queda ahí. Ya que ahonda en las consecuencias de esa inacción política, al tratarse de un servicio esencial para la población más vulnerable: «Resulta imprescindible subrayar la magnitud y seriedad del escenario que se ha configurado [...] por su carácter esencial y de derecho subjetivo para la ciudadanía alicantina».

Y sin colaboración

La investigación de la queja de oficio se abrió el 15 de enero, fecha en la que el Síndic requirió información tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. El departamento autonómico contestó antes de un mes. El gobierno local, sin embargo, se demoró un mes más. Fue el 17 de marzo cuando llegó la respuesta, aunque estaba incompleta, lo que obligó al Síndic a pedir de nuevo un informe que resolviera las dudas sobre la gestión. Esa segunda contestación nunca llegó. «Evidencia una preocupante falta de colaboración, obstaculizando el ejercicio de funciones de esta institución. La información aportada ha sido somera e inexacta», en alusión a que datos facilitados chocan con los que se recogen en acuerdos de la propia Junta de Gobierno.

Y es que el ejecutivo local, en su primera y única respuesta, negó incidencias graves por la salida de al menos 175 trabajadores: «La lista de espera es de menos de dos meses para una cita ordinaria». Sin embargo, en un informe del propio gobierno de febrero de este año se admitía que el cese de los profesionales adscritos al Contrato Programa conllevó «la prestación insuficiente del servicio por no cubrir las necesidades, produciendo un aumento significativo de las listas de espera, incremento de las urgencias sociales y malestar entre los ciudadanos».

En cambio, el Síndic en su resolución pone en valor el trabajo realizado desde la conselleria ante sus intentos de advertir a los ayuntamientos, incluido el de Alicante, sobre la necesidad de consolidar las plantillas municipales antes de finalizar la vigencia del Contrato Programa 2021-24, «emitiendo informes y manteniendo una interlocución directa», además, según se resalta, ofreciendo la posibilidad de «mantener una reunión presencial con la Intervención municipal [de Alicante] para disipar cualquier duda sobre la financiación a transferir en 2025 y la necesidad de mantener el personal de Servicios Sociales».

Así, el Síndic tan solo insta a la conselleria a ejercer sus «funciones de inspección, control de calidad y potestad sancionadora para garantizar la prestación de los servicios sociales», sugiriéndole que «intensifique la vigilancia y supervisión».