La borrasca Gabriel deja más de 100 litros de lluvia en el interior de Alicante y en la Marina Alta

La irrupción en la provincia de Alicante de la borrasca Gabriel ha sido, al menos en su inicio, moderada en comparación con otros puntos de la Comunidad Valenciana, donde se han inundado ramblas, barrancos y otros espacios. Según la red Avamet (Associació Valenciana de Meterología), La Torre de les Maçanes, en el interior de la comarca de l'Alacantí y de la provincia, es donde mayor ha sido la precipitación este lunes, con 106 litros recogidos por metro cuadrado (19 horas). Cerca, en Xixona, uno de los observatorios ha contabilizado 73. Además de 40 en Busot y 24 litros en Aigües.

La Agencia Estatal de Meteorología eleva la alerta en toda la provincia a naranja este martes

La Marina Alta se convierte en la comarca en donde más poblaciones ha hecho aparición la lluvia. Se han recogido también cantidades importantes, como los 100 litros por metro cuadrado de Parcent; además de 86 en Pedreguer; 73 en Orba; 71 en Ondara y 68 en Sagra. En Dénia 60, y en el Ayuntamiento de Benigembla 50. En la Marina Baixa, la red de Avamet da cuenta de hasta 83,6 litros por metro cuadrado en Sella; 74,5 en Confrides; 64 en Tárbena; 67,8 en Castell de Guadalest y 52 en Bolulla. A destacar también los 46 recogidos en Crevillent, en la comarca del Baix Vinalopó. Cantidades que pueden variar en las próximas horas y sobre todo a lo largo de esta madrugada.

Según informa Emergencias 112, Albatera es la localidad de la Vega Baja donde más lluvia ha caído, con 27,7 litros por metro cuadrado.

Captura de la información de Emergencias 112 / INFORMACIÓN / Juani HernÃ¡ndez

Un post del 112 destaca que los Bomberos de la Diputación de Alicante han dado aviso de varias comunicaciones de incidencias sin intervención, salvo un desescombro, aunque no se indica la localidad afectada.

O diluvia o no cae gota

"En estos momentos tenemos chubascos que descargan con mucha fuerza en varias comarcas. En los últimos minutos la situación más adversa la encontramos en Crevillent y en partidas rurales de Alicante como El Moralet", señalaba a primera hora de la tarde de este lunes en su página de redes sociales el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.

Sus especialistas advierten que "se trata de una situación compleja porque mientras diluvia en un sitio, en otros muy cercanos no llueve. No obstante, las tormentas afectarán a más zonas en las próximas horas".

Mapa de las lluvias en la provincia de Alicante a las 16 horas / INFORMACIÓN

Esta información daba pie a comentarios de los internautas como Encarnita Aranda, quien señalaba que "aquí en Alicante capital como siempre ni una gota, particularmente me encantaría que lloviera, sin hacer daño".

A lo que desde el Laboratorio de Climatología le respondían que "en el núcleo urbano de momento no, pero en el término en algunas partidas llueve bastante. Nosotros creemos que acabará lloviendo en la ciudad".

Partidas rurales

Así, Ángela Moreno señalaba que en la partida de La Alcoraya, "lloviendo desde las 13.00 horas más o menos y de momento llevamos unos 25 litros". En Agost, por ejemplo, han caído un total de 19 litros y 16 en San Vicente del Raspeig.

Como ejemplo de distintas cantidades en otras comarcas de la provincia, la red de Avamet indica 28,4 en Albatera y 16 en Redován en el caso del Baix Segura; 10,4 en Aspe (Medio Vinalopó); 34 en Penáguila y 25,8 en Benifallim (l'Alcoià) y 39,6 en Fageca y 25 en Benimassot (El Comtat). La cantidad más destacada hasta el momento en el Alto Vinalopó, en Villena, es de tan solo 1,8 litros aunque todo puede variar en las próximas horas.

Europa Press

Alerta naranja

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante informa de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva el aviso a nivel naranja en toda la provincia de Alicante para lo que queda de día y hasta la mañana de este martes. Se esperan probables acumulados locales de más de 40-60 l/m2 en una hora en el interior y en el sur, mientras que en las comarcas del norte pueden caer más de 80 l/m2 en una hora.

En 12 horas los registros podrían superar los 100 l/m2, mientras que en las Marinas o el Comtat puntualmente pueden pasar de los 140 l/m2.

"En estos momentos llueve con intensidad en varias comarcas, eso sí, de momento muy irregular, con tendencia a que se vaya generalizando. Atención con el riesgo de crecidas súbitas en los barrancos", avisa la entidad de la UA.