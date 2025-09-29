Calor en las aulas de Alicante: familias llevan aire acondicionado a un colegio porque está roto desde el curso pasado

El calor en las aulas registrado durante las tres primeras semanas del curso en Alicante no solo ha sacado a la calle a la comunidad educativa para protestar. Las familias de los alumnos se están volcando en la causa prestando aparatos de aire acondicionado a los centros educativos ante la inacción de las administraciones públicas.

El último caso que ha trascendido es el del colegio El Fabraquer, de El Campello, donde unos padres han llevado máquinas de climatización portátiles, porque desde el pasado curso están estropeadas en varias clases. Gracias a la voluntad de los progenitores, los alumnos de este centro han podido sobrellevar unas temperaturas por encima de los 30 grados desde que empezara el curso académico el pasado 8 de septiembre.

Alumnos del IEs Miguel Hernández protestan contra el calor en las aulas / Alex Domínguez

Al contrario de lo que ocurre en casi todos los colegios e institutos, se da la circunstancia de que estas instalaciones educativas tienen la suerte de contar en la mayoría de sus espacios de aire acondicionado instalado por el Ayuntamiento en gran parte y también porque otra parte lo ha asumido el colegio, según ha explicado la dirección. Sin embargo, desde que los responsables de El Fabraquer dieron parte a la Administración local a finales del curso pasado sobre la rotura de varios aparatos, todavía siguen a la espera de la reparación.

Por eso, ha habido familias que se han llegado a ofrecer a arreglar ellas mismas la climatización al ver que el tiempo pasa y el Ayuntamiento no termina de mandar a los técnicos. Desde la dirección del centro, que confían en que "pronto pueda solucionarse, aunque, por fortuna, las temperaturas han bajado", agradecieron a los padres su disposición, pero les explicaron que la reparación no podían hacerlas ellos.

Continúan las protestas por el calor en las aulas de Alicante / Áxel Álvarez

Otros ejemplos

En la provincia hay otras situaciones similares. Como ejemplo, el colegio Les Arrels de Elche pidió en la primera semana del curso a las familias que aportaran ventiladores u otros dispositivos parecidos para ayudar al centro a soportar mejor el calor. Por otra parte, en el Joaquín Sorolla, de Alicante, una tercera parte de las aulas disponen de aire acondicionado gracias a los fondos de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA).

Los mareos registrados en las aulas de la provincia, además de la lipotimia de una alumna que tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital desde el instituto, han sido los detonantes de varias movilizaciones de la comunidad educativa para reclamar a la Generalitat y a los ayuntamientos aires acondicionados. Empezó por el IES Miguel Hernández, donde buena parte de sus estudiantes se llevan ventiladores individuales para aguantar temperaturas de cerca de 35 grados, hasta el IES Cabo de la Huerta, el colegio Joaquín Sorolla y, la última, este pasado sábado a las puertas del Ayuntamiento de Alicante, donde se concentraron más de un centenar de personas.