Carmencita lleva las especias para café a Alicante Gastronómica con su nueva gama Spice Coffee

Carmencita, la marca alicantina de especias que, fiel a sus raíces, vuelve a convertirse en embajadora de la provincia en la consolidada feria Alicante Gastronómica del 3 al 6 de octubre . Este año lo hace con un lanzamiento que refleja su espíritu innovador: la nueva colección Spice Coffee, diseñada para transformar el ritual del café con un toque especiado.

El café, convertido en un símbolo de pausa y socialización, encuentra en esta propuesta un nuevo territorio de sabor.

Conoce la colección Spice Coffe

Carmencita ha desarrollado tres mezclas pensadas para acompañar ese momento tan cotidiano con notas que remiten a otras culturas y al mismo tiempo refuerzan el imaginario mediterráneo.

La primera es Golden Milk, que combina la intensidad de la cúrcuma con el calor del jengibre y la suavidad de la canela.

La segunda es Thai Coffee, una fusión de cardamomo, anís estrellado, jengibre, clavo y canela que evoca los aromas de los mercados del sudeste asiático.

Y la tercera, Sweet Coffee, es una sinfonía cálida de especias como la nuez moscada, el clavo o la canela. Spice Coffee introduce matices especiados en recetas tradicionales, enlazando así la innovación de la marca con la repostería mediterránea.

La colección Spice Coffee está compuesta por tres tipos de mezclas. / .

El café especiado tiene una larga tradición en distintas partes del mundo, y con este lanzamiento esa costumbre se traslada al Mediterráneo. Las mezclas permiten enriquecer bebidas y postres sin perder de vista la herencia de una cocina que siempre ha sabido jugar con nuevos aromas.

Para Jesús Navarro Alberola, director general de Carmencita, la innovación responde a un objetivo claro: «Queremos acompañar a los consumidores en todos sus momentos de café, dándoles la posibilidad de personalizarlo con matices únicos. Con Spice Coffee ampliamos un ritual muy cotidiano, aportando creatividad y sabor sin perder nuestras raíces». Sus palabras reflejan el espíritu de una compañía que ha sabido crecer desde el corazón de la provincia hasta convertirse en líder nacional y referente internacional en el sector de las especias.

El nuevo pack de Ágatha Ruiz de la Prad

Además de Spice Coffee, la compañía alicantina lanzó recientemente al mercado una edición especial de molinillos de especias junto a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. Se trata de un pack de dos botes – sal y pimienta- creados especialmente por la diseñadora, con el inconfundible logo del corazón y los colores rojos tan reconocibles que la han hecho mundialmente famosa.

De hecho, está previsto que la creadora madrileña se acerque al stand de Carmencita el viernes 3 de octubre, día de la inauguración, a las 13.45h. Esta colaboración es un paso más en la apuesta de la marca alicantina por lanzar productos junto a reconocidos artistas y profesionales consolidados de distintos ámbitos.

Ejemplo de tradición e innovación

Las celebraciones, además, saben mejor cuando los resultados acompañan. Carmencita cerró 2024 con una facturación de 108 millones de euros, lo que supone un incremento del 46 % en los últimos cinco ejercicios, y elevó su beneficio a 5,5 millones. Unas cifras que evidencian la solidez de la empresa, apoyada en una gestión eficiente y en la optimización de sus procesos productivos.

La trayectoria de Carmencita es un ejemplo de cómo tradición e innovación pueden convivir en perfecta sintonía, participando de forma activa en iniciativas que ponen en valor la cultura gastronómica de la Comunidad Valenciana. Su presencia en Alicante Gastronómica se entiende como un gesto de apuesta local y, al mismo tiempo, como la confirmación de su vocación global.

El stand de Carmencita en la feria se convertirá en un punto de encuentro para quienes deseen descubrir las novedades de la marca. Allí se podrá degustar Spice Coffee y comprobar de primera mano cómo las especias abren un nuevo capítulo en el consumo del café. La participación incluirá también actividades y presentaciones que acercarán al público la versatilidad de estos ingredientes y su capacidad de enriquecer la experiencia gastronómica cotidiana. Alicante Gastronómica vuelve a ser el escenario en el que tradición y modernidad se dan la mano, y Carmencita demuestra una vez más que el futuro de las especias se escribe desde la provincia de Alicante.

Un escaparate perfecto

Tradición y modernidad se unen en el stand de Alicante Gastronómica. / .

En un contexto en el que la gastronomía alicantina brilla con luz propia, Carmencita demuestra que las especias pueden reinventar incluso los rituales más cotidianos. Alicante Gastronómica será, un año más, el lugar donde los sabores del Mediterráneo se encuentran con la innovación. Y la firma de especias, con su nuevo Spice Coffee, su presencia en Starbucks y su línea junto a Ágata Ruiz de la Prada demuestran que la historia de la provincia de Alicante también se escribe con C de Café, de Color y de Carmencita.