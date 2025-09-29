¿Está tu casa en peligro por una riada? Este es el mapa de las zonas inundables de la provincia de Alicante

Las intensas lluvias que han afectado hoy a la Comunidad Valenciana han vuelto a traer a la memoria episodios de inundaciones pasadas que dejaron huella en la provincia de Alicante. La catástrofe causada por la DANA de 2019, cuando lluvias torrenciales anegaron ciudades y campos enteros en la Vega Baja, aún sigue presente en el recuerdo de muchos. Ese evento trajo consigo no solo daños materiales, sino también una gran lección sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras ante fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de adoptar medidas preventivas más eficaces. La DANA en Valencia el 29 de octubre de 2024, la mayor riada de la historia, ha reavivado este fantasma y, una vez más, los alicantinos observan con preocupación el cielo, recordando la gota fría de 1997 y la de 1982, cuando la provincia y su costa enfrentaron una devastación similar.

Comprueba el nivel de riesgo de inundación de tu zona en este mapa interactivo. La información procede del estudio de peligrosidad por inundación del Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).

En él se definen siete niveles de peligrosidad por inundación, nivelados del 1 al 6 de mayor a menor peligrosidad y un séptimo nivel de peligrosidad geomorfológica. También se indica la probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un período de tiempo determinado y en un área dada.