Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Está tu casa en peligro por una riada? Este es el mapa de las zonas inundables de la provincia de Alicante

Comprueba en este mapa interactivo de la Comunidad Valenciana el nivel de riesgo por riadas de tu zona

DANA ALICANTE INUNDACIONES | ¿Está tu casa en peligro por una riada? Este es el mapa de las zonas inundables de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

DANA ALICANTE INUNDACIONES | ¿Está tu casa en peligro por una riada? Este es el mapa de las zonas inundables de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Alex Domínguez

C. Suena

C. Suena

Las intensas lluvias que han afectado hoy a la Comunidad Valenciana han vuelto a traer a la memoria episodios de inundaciones pasadas que dejaron huella en la provincia de Alicante. La catástrofe causada por la DANA de 2019, cuando lluvias torrenciales anegaron ciudades y campos enteros en la Vega Baja, aún sigue presente en el recuerdo de muchos. Ese evento trajo consigo no solo daños materiales, sino también una gran lección sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras ante fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de adoptar medidas preventivas más eficaces. La DANA en Valencia el 29 de octubre de 2024, la mayor riada de la historia, ha reavivado este fantasma y, una vez más, los alicantinos observan con preocupación el cielo, recordando la gota fría de 1997 y la de 1982, cuando la provincia y su costa enfrentaron una devastación similar.

Comprueba el nivel de riesgo de inundación de tu zona en este mapa interactivo. La información procede del estudio de peligrosidad por inundación del Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).

En él se definen siete niveles de peligrosidad por inundación, nivelados del 1 al 6 de mayor a menor peligrosidad y un séptimo nivel de peligrosidad geomorfológica. También se indica la probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un período de tiempo determinado y en un área dada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Se mantienen las temperaturas este sábado en Alicante antes de la ola de calor del domingo
  2. Aemet amplía la alerta naranja por lluvias al interior de Alicante para este lunes
  3. Cuando dormir en la calle de Alicante es la única opción
  4. Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante este lunes
  5. Alicante se queda sin servicio de Cercanías con Elche y Murcia los dos próximos fines de semana
  6. La Lotería Nacional deja una lluvia de euros en estas localidades de la provincia de Alicante
  7. Alerta medusa y pez araña: las playas de Alicante avisarán de los peligros de las picaduras
  8. Cómo ahorrar en el recibo de la basura en Alicante: hasta un 20 % de descuento para reducir el 'tasazo

¿Está tu casa en peligro por inundación?

¿Está tu casa en peligro por inundación?

La borrasca Gabriel deja más de 100 litros de lluvia en el interior de Alicante

La borrasca Gabriel deja más de 100 litros de lluvia en el interior de Alicante

EU pide un informe jurídico después de que Barcala "negase la palabra" a su portavoz en el pleno de Alicante

EU pide un informe jurídico después de que Barcala "negase la palabra" a su portavoz en el pleno de Alicante

Consenso entre festeros y vecinos en Albufereta: la nueva hoguera cambia de ubicación

Consenso entre festeros y vecinos en Albufereta: la nueva hoguera cambia de ubicación

Así reparte Alicante 175.500 euros en ayudas a los clubes para las escuelas deportivas de iniciación

Así reparte Alicante 175.500 euros en ayudas a los clubes para las escuelas deportivas de iniciación

Promover el "afecto" y preparar para ser madre: así actuará la oficina antiaborto de Alicante

Promover el "afecto" y preparar para ser madre: así actuará la oficina antiaborto de Alicante

Patios sucios y bajas sin cubrir: los trabajadores de la limpieza de colegios de Alicante, en pie de guerra

Patios sucios y bajas sin cubrir: los trabajadores de la limpieza de colegios de Alicante, en pie de guerra

Lo que empezó como una despedida de soltero rumbo a Alicante terminó con un aterrizaje en Francia

Lo que empezó como una despedida de soltero rumbo a Alicante terminó con un aterrizaje en Francia
Tracking Pixel Contents