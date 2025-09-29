¿Está tu casa en peligro por una riada? Este es el mapa de las zonas inundables de la provincia de Alicante

Las intensas lluvias que han afectado hoy a la Comunidad Valenciana han vuelto a traer a la memoria episodios de inundaciones pasadas que dejaron huella en la provincia de Alicante. La catástrofe causada por la DANA de 2019, cuando lluvias torrenciales anegaron ciudades y campos enteros en la Vega Baja, aún sigue presente en el recuerdo de muchos. Ese evento trajo consigo no solo daños materiales, sino también una gran lección sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras ante fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de adoptar medidas preventivas más eficaces. La DANA en Valencia el 29 de octubre de 2024, la mayor riada de la historia, ha reavivado este fantasma y, una vez más, los alicantinos observan con preocupación el cielo, recordando la gota fría de 1997 y la de 1982, cuando la provincia y su costa enfrentaron una devastación similar.

Comprueba el nivel de riesgo de inundación de tu zona en este mapa interactivo. La información procede del estudio de peligrosidad por inundación del Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).

En él se definen siete niveles de peligrosidad por inundación, nivelados del 1 al 6 de mayor a menor peligrosidad y un séptimo nivel de peligrosidad geomorfológica. También se indica la probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un período de tiempo determinado y en un área dada.

¿Qué significa cada nivel de peligrosidad en el PATRICOVA?

El PATRICOVA, el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana, divide el territorio en distintos niveles de peligrosidad para que administraciones, empresas y ciudadanos sepan a qué atenerse cuando el agua se desborda. La clave está en la frecuencia con la que pueden producirse las inundaciones y en la intensidad de sus efectos.

Peligrosidad 1 (muy alta): son las zonas con mayor riesgo, donde una avenida puede repetirse en periodos cortos de tiempo (cada 10 o 25 años). Normalmente coinciden con ramblas, barrancos o cauces que se desbordan con facilidad. Aquí la normativa es más estricta y las limitaciones urbanísticas son mayores.

son las zonas con mayor riesgo, donde una avenida puede repetirse en periodos cortos de tiempo (cada 10 o 25 años). Normalmente coinciden con ramblas, barrancos o cauces que se desbordan con facilidad. Aquí la normativa es más estricta y las limitaciones urbanísticas son mayores. Peligrosidad 2 (alta): áreas donde las inundaciones no son tan frecuentes como en el nivel 1, pero sí probables en intervalos de unas pocas décadas. Los daños potenciales siguen siendo graves, sobre todo en viviendas, infraestructuras y suelos agrícolas.

áreas donde las inundaciones no son tan frecuentes como en el nivel 1, pero sí probables en intervalos de unas pocas décadas. Los daños potenciales siguen siendo graves, sobre todo en viviendas, infraestructuras y suelos agrícolas. Peligrosidad 3 (media): engloba terrenos que pueden anegarse en episodios menos habituales, con recurrencias de entre 100 y 500 años. Aunque parezcan seguras en el día a día, un temporal excepcional puede cubrirlas de agua.

engloba terrenos que pueden anegarse en episodios menos habituales, con recurrencias de entre 100 y 500 años. Aunque parezcan seguras en el día a día, un temporal excepcional puede cubrirlas de agua. Peligrosidad 4 (baja): zonas donde la inundación es posible en periodos muy largos, de hasta 500 años o más. El riesgo existe, pero es reducido.

zonas donde la inundación es posible en periodos muy largos, de hasta 500 años o más. El riesgo existe, pero es reducido. Peligrosidad 5 y 6: se refieren a situaciones todavía menos frecuentes, vinculadas a episodios extraordinarios. Sirven para planificar a largo plazo y recordar que, aunque parezca improbable, la naturaleza puede sorprendernos.

se refieren a situaciones todavía menos frecuentes, vinculadas a episodios extraordinarios. Sirven para planificar a largo plazo y recordar que, aunque parezca improbable, la naturaleza puede sorprendernos. Peligrosidad geomorfológica: no depende tanto de cálculos hidrológicos como de la propia forma del terreno. Son áreas donde la configuración del relieve —valles cerrados, ramblas, marjales— hace que el agua tienda a acumularse aunque no existan registros estadísticos de avenidas.

no depende tanto de cálculos hidrológicos como de la propia forma del terreno. Son áreas donde la configuración del relieve —valles cerrados, ramblas, marjales— hace que el agua tienda a acumularse aunque no existan registros estadísticos de avenidas. Riesgo de inundación: combina la peligrosidad con la vulnerabilidad. Es decir, no solo importa la probabilidad de que haya agua, sino también qué hay en esa zona: viviendas, carreteras, industrias o cultivos.

Cuanto más bajo es el número de la categoría, mayor es la amenaza inmediata. Estos niveles permiten a los ayuntamientos tomar decisiones urbanísticas y a la ciudadanía ser consciente de la exposición real de cada zona de Alicante y el resto de la Comunitat.