La llamativa cifra de alimentos que se desperdician al año en Alicante

Según un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los hogares es donde más comida se tira ya que el 90 % del residuo de alimentos que se genera en la Comunidad Valenciana proviene de las casas. Le siguen restaurantes, mercados o supermercados.

Las familias pueden cambiar esto y, de hecho, el último año se ha tirado un 4,4 % de comida menos. “Esto se debe a que existe cada vez más una conciencia real del impacto que el desperdicio alimentario tiene en el medioambiente, a nivel económico y de aprovechamiento de los recursos por parte de las familias", indica María Congil, vicepresidenta del Colegio de Dietistas y Nutricionistas (CODiNuCoVa), quien hace públicos estos datos por el Día Mundial contra el Desperdicio Alimentario.

En la última encuesta que realizó la entidad a más de 200 familias descubrieron que el 90 % de los hogares lo considera un tema importante "y el 72 % reconoce hablar de ello en casa con sus hijos e hijas". Sin embargo, la realidad es que en Alicante se desperdician al año alrededor de 47 millones de kilos de alimentos.

Aprovechar las sobras

Y es que, según los resultados de la encuesta, los principales hábitos instaurados en los hogares para prevenir el desperdicio de alimentos consisten en planificar la compra, congelar y aprovechar las sobras. “Ir a la compra con una planificación de menús semanal es una herramienta muy útil que para llenar la cesta de alimentos y productos que se ajusten a nuestras necesidades reales, evitando compras impulsivas o excesivas”, explica la dietista-nutricionista.

Además, recomienda “fomentar la compra a peso o por raciones ya que muchas personas se ven obligadas a comprar envases grandes que no se ajustan a sus necesidades, favoreciendo el desperdicio. En este ámbito el papel del dietista-nutricionista colegiado es fundamental para asesorar a las familias a planificar y ordenar su cesta de la compra para evitar malas praxis”.

Congelar

Congelar alimentos previamente cocinados es otro de los hábitos más comunes entre las familias alicantinas. Y es que, “por un tema de seguridad alimentaria, mantener alimentos cocinados o sin cocinar a temperatura ambiente, o en rangos de temperatura inadecuados, puede deteriorar los alimentos antes de tiempo, haciendo que se desechen innecesariamente”, explica María Congil.

Además, a la hora de cocinar, la nutricionista explica que puede ser útil “ajustar raciones a un plato estandarizado, de manera que evitemos que en las comidas y cenas queden platos que no vayan a ingerirse y en el caso de que así suceda, acostumbrarse a servirse en el plato aquello que queremos comer, sin excedernos”.

Hacer cocina de aprovechamiento La cocina de aprovechamiento es el último de los hábitos alimentarios que puede ser de ayuda para las familias que quieran disminuir la cantidad de alimentos que terminan en la basura. “Sostenibilidad y aprovechamiento. Estos conceptos son claves para nuestro objetivo de desperdicio cero. Crear nuevas recetas fomentando el aprovechamiento alimentario de forma creativa y segura es también parte de la labor que el dietista-nutricionista puede aportar en la educación alimentaria de la población. Podemos asesorar y ayudar a las familias desde la cesta de la compra hasta el reaprovechamiento”, añade la especialista.

Alimentación equilibrada

Además, las campañas de educación y sensibilización ciudadana son otro asunto clave para tener en cuenta ya que conciencian al público en general de la importancia de la sostenibilidad alimentaria, para promover una alimentación justa, equilibrada y suficiente, basada en el respeto por el entorno y las necesidades reales del cuerpo.

"Es importante tener en cuenta que el consumo por encima de nuestras necesidades energéticas diarias, también se puede considerar una forma de desperdicio alimentario, pues además da causar prejuicio en nuestro organismo, contribuye a una explotación innecesaria de los recursos naturales”, concluye el Colegio Profesional de Nutricionistas.