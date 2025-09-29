Envío masivo de mensajes de Sanidad para no acudir a la cita médica si el clima es adverso

La Conselleria de Sanidad ha realizado un aviso masivo a través de SMS a la población en el que se comunica a los ciudadanos que si el clima es adverso, no se desplacen a su cita o intervención ya que la seguridad es "lo primero" y se reprogramarán. De momento, la situación por lluvias fuertes es menos preocupante en la provincia de Alicante que en el resto de la Comunidad Valenciana.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha explicado que desde este domingo se han lanzado 4.200.000 SMS y alrededor de 2 millones de notificaciones a través de la APP de la conselleria a los ciudadanos de las tres provincias. "La seguridad es lo primero", ha dicho, y ha insistido en la garantía que todas las consultas de pacientes que no hayan podido asistir se reprogramarán.

Sanitarios afectados

También desde esta administración se recuerda que, ante un riesgo "grave e inminente" para la seguridad y salud, el personal "tendrá derecho a no acudir a su puesto, notificándolo por cualquier medio escrito". Así, 1.130 profesionales no han podido acudir a sus centros, 800 de ellos en la provincia de Valencia entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, 200 de ellos en el Hospital La Fe; y otros 300 en la provincia de Castellón, fundamentalmente en los departamentos de Castelló y Vinaròs. En Alicante 30 trabajadores del departamento de Salud de Dénia no han podido personarse al vivir en Valencia.

Sara Fernández

Instrucciones de Protección Civil

Sanidad ha dado instrucción a los departamentos para que se recuerde al personal que, ante una situación de emergencia, "se permanezca especialmente atento a las instrucciones que reciba por parte de superiores o de Protección Civil, así como a la evolución de la emergencia".

Respecto a las infraestructuras, Marciano Gómez destacado la "práctica normalidad", al menos hasta mediodía, a excepción de problemas puntuales en 17 consultorios auxiliares por goteras, o que "no han podido prestar asistencia ya que el facultativo no ha podido ir", ha explicado.

En estos casos la asistencia está "garantizada en los puntos de Atención Continuada que hay en esa zona básica de salud".

Centros sociales

Desde la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se ha recordado a todas las residencias y centros sociales la necesidad de seguir las indicaciones de emergencias en cuanto a las medidas a adoptar, y mantiene cerrados este lunes los recursos diurnos (centros de día y centros de mayores) situados en municipios con alerta roja, o en aquellos con alerta naranja en los que los ayuntamientos hayan decidido cerrar colegios.

También han solicitado a las residencias que confirmen que los grupos electrógenos funcionan correctamente y que tienen combustible suficiente, según la Generalitat.