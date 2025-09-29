EU pide un informe jurídico después de que Barcala "negase la palabra" a su portavoz en el pleno de Alicante

Más madera en el enfrentamiento entre el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el portavoz municipal de EU-Podemos, Manolo Copé, por la participación en los plenos del Ayuntamiento. Al conflicto por la exclusión del edil de izquierdas de las sesiones mientras estuvo de permiso por el acogimiento de un menor se suma ahora un nuevo choque: el regidor impidió a Copé participar en el debate este mes de septiembre porque, en su turno de palabra, se encontraba en el servicio. La formación progresista entiende que el dirigente popular se excedió y reclama un informe jurídico al respecto.

En el pleno de la pasada semana, a la hora de debatir una de las declaraciones institucionales, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, se encontraba en el servicio cuando llegó el momento de su intervención. Pese a que el concejal volvió al salón instantes después, el alcalde ya no le permitió formar parte del debate, lo que generó gran indignación en el portavoz. "Soy el único concejal de mi grupo y he tenido que ir al baño tras seis horas de pleno", le reprochó Copé a Barcala, sin conseguir que el regidor cambiase de parecer.

Tras un receso, el portavoz de EU-Podemos planteó una cuestión de orden para oponerse a la decisión del alcalde, que fue nuevamente rechazada por el dirigente popular: "La premisa no es cierta, se ha llamado dos veces al señor Copé. No estaba presente y si no se está presente no se puede intervenir. En lo que a usted respecta ha presentado una cuestión de orden por escrito que rechazo, no solo la solicitud, sino su fundamentación", indicó.

Tres preguntas al secretario

Ahora, el grupo municipal EU-Podemos, anuncia que (junto con PSOE y Compromís) solicitará a la Secretaría General del Pleno un informe jurídico sobre la decisión de la Presidencia de "negar la palabra al portavoz en la sesión del pasado 25 de septiembre". Copé considera que el Reglamento Orgánico del Pleno (en los artículos 8, 21, 35 y 94) "reconoce el derecho de los concejales a intervenir en los debates y la Presidencia no puede restringirlo de forma arbitraria".

En concreto, el portavoz reclama al secretario que se pronuncie sobre si la ausencia puntual en el momento exacto de la concesión del turno "justifica jurídicamente la pérdida del derecho a intervenir"; si el alcalde "estaba facultado para negar la palabra en esas circunstancias o debería haber permitido la intervención al reincorporarse el concejal"; y, por último, "qué efectos tendría esta decisión sobre los derechos de participación política reconocidos en el artículo 23 de la Constitución Española".

Para Copé, "se trata nuevamente de un hecho de extraordinaria gravedad, porque atenta directamente contra la democracia municipal y el derecho de representación de la ciudadanía". El portavoz destaca que "lo ocurrido no fue una anécdota, sino un precedente peligroso que vulnera las garantías básicas del debate político en el Ayuntamiento de Alicante".