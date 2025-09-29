Exoposervi exhibirá en Alicante Gastronómica la tecnología más puntera en frío y sistemas de cocción

Un año más, Exposervi Alicante, empresa dedicada al suministro e instalación de todo tipo de material de hostelería y alimentación, siempre ligada a su tierra y a los eventos más importantes de la misma, se presenta como colaborador indispensable de Alicante Gastronómica, ocupando un stand de 200m². En él, expondrá algunos de los productos que comercializa, como son los novedosos armarios WONDERCOOL que enfrían la cerveza hasta 8ºc bajo cero sin congelar. Uno de los puntos clave del evento es la colaboración con Las Tartas de Julita, empresa con la que Exposervi ha firmado el contrato en exclusiva para el montaje e instalación de sus franquicias.

Cabe destacar que en su stand, la firma contará con la presencia de las últimas novedades de fabricantes tan importantes como ROBOT COUPE, ZUMEX, ADLER, HR, CORECO, SAYL, ERATOS, HORNOS JAVA, KAMADO JOE, MISTERBUILT, CF COOLFRED, GLOP y CATRAL GROUP. También se podrá disfrutar de la posibilidad de ver en directo y comprobar el funcionamiento de hornos FAST FM, así como las cocciones en horno de brasas PIRA.

Exposervi apuesta claramente por la maquinaria de alquiler para eventos y festivales, presentando como novedad una cámara frigorífica bi-temperatura y un horno de leña, ambos con remolque para poder cubrir cualquier necesidad donde se precise. Esto se suma a los ya conocidos food-track con los que cuentan para alquilar.

Exposervi, como especialista en maquinaria y mobiliario de alquiler, vuelve a equipar tanto los escenarios de Alicante Gastronómica, las cocinas centrales y el Rincón de las Estrellas, así como todo aquel expositor que ha necesitado de sus servicios, haciendo posible que cada cual pueda trabajar de la forma más eficaz y cómoda posible.

Equipa tu negocio

En 2025 se ha renovado la exposición permanente de 3000 metros cuadrados, buque insignia de la marca, añadiendo un centro de demostraciones de la puntera marca RATIONAL, así como ampliando la exposición de menaje, vajilla y cristalería, donde se podrá encontrar todo lo necesario para el negocio.

El servicio post-venta de Exposervi sigue siendo uno de sus puntos clave a la hora de ser elegidos por los clientes. La maquina de sustitución y el equipo de soporte técnico propio dan seguridad a la hora de realizar instalaciones.