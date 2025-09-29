Hisúmer da el salto a multinacional y se prepara para Alicante Gastronómica 2025

El sector de las bebidas premium vive un momento de gran dinamismo y una de las compañías protagonistas es Hisúmer, que este 2025 da un paso decisivo en su trayectoria. La empresa española, referente en la importación y distribución de destilados exclusivos, ha anunciado la creación de una filial en Portugal de la mano de Whisky&Co, distribuidora con más de 25 años de experiencia que cuenta además con un reconocimiento singular: un Récord Guinness mundial por su museo con la colección más grande de botellas de whisky del mundo, otorgado en 2005, con un total de 10.500 botellas diferentes.

Con esta alianza estratégica, Hisúmer se convierte en una multinacional con presencia directa en toda la Península Ibérica, reforzando su posición en un mercado cada vez más competitivo. La unión de ambas compañías, en la que Hisúmer ostenta la mayoría, no solo permite ampliar la oferta y el alcance, sino que también consolida un grupo con mayor peso, influencia y capacidad de innovación, capaz de atender a un público más amplio y exigente.

Este logro empresarial llega en un año especialmente brillante para Hisúmer. La compañía ha sido distinguida en los London Spirits Competition con el premio a «Mejor Importador del mundo en 2025», un reconocimiento internacional que pone en valor su labor en la selección de destilados de calidad, su compromiso con las marcas y su capacidad para conectar con profesionales y consumidores. Este galardón se suma a una trayectoria de crecimiento sostenido que consolida a la firma como referente en el sector de los destilados premium.

El tercer hito de este 2025 para Hisúmer se vivirá en Alicante Gastronómica, la gran cita culinaria del Mediterráneo que se celebra del 3 al 6 de octubre en Fira Alacant-IFA. La compañía regresa un año más a la Sala Prestigio y lo hace con una propuesta que promete despertar la curiosidad de los amantes del whisky: una cata exclusiva el viernes 3 a las 17:30 horas (Sala Prestigio) titulada «Whisky: pon a prueba tus sentidos», conducida por Raúl Gambín, Product Manager de Hisúmer y especialista en destilados.

Los asistentes podrán descubrir cómo un gran whisky no solo se degusta, sino que se siente, se huele y se escucha, creando un viaje que va mucho más allá de lo líquido. Una invitación a explorar la cultura del whisky desde una perspectiva sorprendente, didáctica y emocionante.

Con esta triple noticia —expansión internacional, reconocimiento como importador del año y participación activa en Alicante Gastronómica—, Hisúmer reafirma su compromiso con la excelencia y su apuesta por seguir creciendo como embajador de los destilados premium en España, Portugal y más allá.