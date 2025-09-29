Jorge Olcina, ante la alerta por lluvias torrenciales: "No hay que bajar la guardia"

El catedrático de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, afirma que nos esperan dos días, hoy lunes y este martes, bajo el signo de la inestabilidad en todo el Mediterráneo.

"Es verdad que la provincia no muestra tanto tanto nivel de riesgo como Valencia y Castellón en esta situación, pero está lloviendo ya en la Marina Alta, que es la comarca que más lluvia va a acumular en las próximas 36 horas, hasta la madrugada del miércoles. Esta es la situación. Hoy es el día más inestable", reitera.

Marina Alta

A pesar de que la provincia parece menos afectada por el riesgo, insiste en que lloverá en todo su territorio de forma dispersa, y de forma más concentrada en la citada comarca de la Marina Alta, pese a lo cual insta a mantener todas las precauciones. "No hay que bajar la guardia porque son situaciones que evolucionan muy rápido", señala Olcina.

Rápida evolución

El climatólogo recuerda que al final de la semana pasada no se preveía que pudiera derivar en una situación de riesgo en el Mediterráneo. "Sin embargo, al final sí que se ha consolidado y ya se están viendo algunos efectos, de chaparrones importantes como los que han caído en Tarragona, Castellón e incluso en Valencia".

Alertas

El experto advierte que serán 48 horas de riesgo significativo y de estar atentos a los avisos que desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o Protección Civil de la Comunidad Valenciana se puedan dar, "como ya se han emitido las alertas en las últimas horas".

Anticiclón desde el jueves

El catedrático avanza que a partir del miércoles la situación se estabiliza y volverán las temperaturas suaves, incluso altas para la época, ya principios de octubre. "Vamos a vivir un segundo veranillo a finales de la semana, con tiempo estable, soleado, incluso de nuevo con máximas de 28 y 29 grados. Será lo que nos espera de jueves a domingo ". Un tiempo totalmente contrario, suave, soleado y totalmente anticiclónico.