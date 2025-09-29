El Ministerio de Educación rechaza que Valenciano y Castellano sean optativas en Selectividad

El plan del Consell para que los estudiantes elijan examinarse entre Valenciano o Castellano en Selectividad, bajo el argumento de acabar con la "discriminación", respecto a otras regiones con una sola lengua, y con el objetivo de que "ningún estudiante, por examinarse de una asignatura más, no pueda acceder a las universidades deseadas y a su verdadera vocación", como dice Carlos Mazón, es incompatible con la normativa actual, según el Ministerio de Educación.

El presidente de la Generalitat anunció hace tan solo una semana sus nuevas intenciones en materia educativa, en especial, con la lengua cooficial, dentro del Debate de Política General de las Cortes, pero la petición no ha llegado todavía de manera formal al área dirigida por la socialista Pilar Alegría, al menos, así le consta a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.

Sin embargo, preguntado por los planes del PP en la Comunidad Valenciana, desde este departamento sostienen que "no es posible aceptar", con base al Real Decreto 534/2024, la posibilidad de que los alumnos valencianos puedan elegir entre realizar el examen de Lengua Castellana o el de Lengua Valenciana en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), o en caso de tener que realizar los dos, que sólo les cuente, a efectos de cálculo de la nota de acceso a la universidad, la más alta.

El Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, las características básicas de la prueba de acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión, establece en su artículo 12 que la prueba de acceso constará de cuatro o, en el caso de comunidades autónomas con lengua cooficial, cinco ejercicios, que versarán sobre las siguientes materias: Lengua Castellana y Literatura II, y Lengua Cooficial y Literatura II en aquellas comunidades autónomas que tuvieran dicha lengua, Historia de España o Historia de la Filosofía, a elección del alumnado, Lengua Extranjera II, y la materia específica obligatoria de segundo curso de la modalidad cursada.

Desde el Ministerio de Educación advierten de que ante la posibilidad de considerar una posible modificación de la actual redacción del real decreto, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que "la elección de las materias sobre las que versan los ejercicios de la prueba de acceso no es casual, sino que guarda una relación directa con las materias comunes de Bachillerato previstas ya en el artículo 6 de la LOE (Ley Orgánica de Educación)".

En este sentido, las mismas fuentes añaden que el real decreto "establece con claridad la obligatoriedad de examinarse de Lengua y Literatura Española y Lengua y Literatura Cooficial en aquellas comunidades que posean más de una lengua".

No obstante, sí que se contempla una excepción en la normativa: "las administraciones educativas podrán regularán las condiciones en las que, de manera excepcional, el alumnado podrá estar exento de realizar el ejercicio correspondiente a la materia de Lengua Cooficial y Literatura II". En la Comunidad Valenciana, afecta a los alumnos que no cursan Valenciano en Bachillerato, según fuentes socialistas.

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez alegan a que lo recogido en el real decreto "resulta coherente con el tratamiento que la propia ley orgánica hace de dichas materias, ya que, en línea con el mandato constitucional, se determina en todo momento la necesidad de que el alumnado estudie de forma simultánea todas las lenguas que posean carácter oficial en sus respectivos territorios" y, con ello, se "descarta completamente la posibilidad de reemplazar unas por otras. Este principio está además reforzado en la disposición adicional trigésima octava de la propia ley, que de manera muy concreta insta a las Administraciones educativas a adoptar las medidas necesarias para garantizar que todo el alumnado alcanza una adecuada competencia".

Por último, añaden que este mismo planteamiento sirve para justificar que, para el cálculo de la calificación de acceso, se otorgue el mismo tratamiento a las calificaciones obtenidas en los ejercicios correspondientes.

Polémica

El reciente anuncio del jefe del Consell ha vuelto a generar una gran división en la comunidad educativa por el lugar en el que queda la lengua cooficial en la enseñanza. La Federación de Ampas Gabriel Miró aplaude "la igualdad de oportunidades" con el resto de estudiantes españoles, frente a las críticas de la Fapa Enric Valor, los directores y el departamento de Filología Catalana de la UA-

Frente a la bajada de la nota media de los alumnos de la Comunidad en la PAU, a nivel general y de forma especial en la asignatura de Valenciano, la Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad Valenciana (Adies-PV) ha defendido "hacer políticas para que la calificación de los alumnos sea mejor en Valenciano y, por lo tanto, esto repercuta en la nota media", en lugar de ir en detrimento con la lengua cooficial.

"Es un compromiso que además de ser una barbaridad, Mazón sabe que no lo podrá cumplir" Miguel Soler — Exsecretario autonómico de Educación (PSPV)

Este planteamiento ha sido defendido, entre otras voces, por el exsecretario autonómico de Educación, Miguel Soler (PSPV). "Es un compromiso que además de ser una barbaridad, Mazón sabe que no lo podrá cumplir, la normativa que regula las Pruebas de Acceso a la Universidad, del año 92, establece que todo el alumnado que vive en una comunidad bilingüe se examina de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad", advierte.

Soler también ha negado el argumento de Mazón sobre la bajada de la nota media de los alumnos por examinarse de cinco asignaturas, en lugar de cuatro, como ocurre en las regiones con una sola lengua: "baja si saca mala nota en alguna de esas cinco asignaturas, si saca buena nota, lo que hace es subirla". La solución ante el descenso de las notas en Valenciano, según el socialista, pasa por "un incremento del profesorado, la bajada de la ratio, el refuerzo que sea necesario y, sobre todo, derogando la mal llamada Ley de Libertad Educativa".