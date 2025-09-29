¿Tratar el cáncer de mama en dos meses desde el diagnóstico? Una quimera en Alicante

"Se puede tardar entre 12 y 13 semanas desde la primera sospecha, estudio, diagnóstico, intervención e inicio del tratamiento". Así lo afirma un profesional de Oncología de la provincia de Alicante consultado por INFORMACIÓN en referencia a los plazos habituales en que comienza el tratamiento de las pacientes de cáncer de mama desde la confirmación de la enfermedad.

De ahí que los especialistas consideren muy complicado conseguir el objetivo de iniciar los tratamientos en ocho semanas, como pide la Conselleria de Sanidad. Los oncólogos consideran que las plantillas deberían aumentarse un 25 % como mínimo, aunque "un 50 % sería lo ideal" pero los propios afectados rebajan la cifra "siendo realista a las posibilidades por los recursos económicos".

Conseguir este plazo máximo de dos meses como pretende Sanidad entre la confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento es uno de los indicadores que se ha incluido en el nuevo plan de incentivos al personal sanitario, que podrán cobrar entre 960 y 6.000 euros más al semestre, si consiguen una serie de objetivos entre los que está la reducción a ocho semanas del plaza de tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento ante un caso de cáncer de mama.

"Si no se adecúan las plantillas, no sólo de oncólogos sino de radiólogos, patólogos y ginecólogos, a la población que se atiende no se le puede dar un servicio adecuado a la demanda asistencial que existe" Oncólogo de la provincia de Alicante

Por ello, añaden, las ocho semanas "es un objetivo muy difícil de conseguir sin tener los recursos humanos adecuados a la creciente demanda".

El Plan Nacional del Cáncer contempla medir los tiempos Bartomeu Massuti, jefe de Oncología Médica del Hospital General de Alicante, explica que el Plan Nacional del Cáncer ya fija los tiempos que deben transcurrir desde el diagnóstico del cáncer hasta el tratamiento no solo en cáncer de mama (que la Conselleria de Sanidad ha incluido en el plan de incentivos) sino también en diferentes patologías oncológicas, sobre todo las de mayor incidencia en la población, como pulmón, colon, recto o próstata. El doctor añade que todas las sociedades científicas y grupos de trabajo científicos están de acuerdo en que una de las medidas de calidad es el tiempo que pasa desde el diagnóstico de confirmación hasta que se inicia un tratamiento, sea el que sea. Tiempos que varían, en el plan estatal, en función de si los pacientes requieren intervención quirúrgica o si el abordaje se lleva a cabo con medicamentos oncológicos o con radioterapia, en una medida que se adoptó "hace unos seis años".

Los médicos indican que ese tiempo de ocho semanas en cáncer de mama y otros con alta incidencia en la población "es un objetivo deseable que ya debería estar medido". "A partir de esto es cuando hay que discutir sobre los recursos (de personal), porque si resulta que utilizando los que hay no se pueden cumplir estas recomendaciones, pues habrá que revisar los recursos". Así, consideran que la Conselleria de Sanidad, de cara a los ciudadanos, "debería medir esto e informar a los hospitales".

Aumentan las tarjetas SIP

En un solo año, entre 2023 y 2024, ha aumentado la población que se atiende en general en todos los departamentos de salud pero "no se adecúan la plantilla a la necesidad de atención".

Prácticamente, todos los departamentos crecen en el número de tarjetas SIP entre 2023 y 2024, según los propios datos de la Conselleria de Sanidad. Sin embargo, el personal no aumenta al mismo ritmo. Así, el área de Dénia ha crecido en unos 2.000; Alcoy en más de 3.000; unos 4.000 en Elda, cifra similar en Orihuela y el departamento del Vinalopó; unos 9.000 en Alicante-Hospital General y Elx; unos 10.000 en Sant Joan; unos 13.000 en La Vila y rondando los 20.000 en Torrevieja.

"Un tratamiento precoz mejora el pronóstico siempre", se refieren los médicos en relación con el objetivo de las ocho semanas por lo que conlleva cualquier retraso.

La mayoría de departamentos aumenta sus tarjetas SIP de pacientes pero no los profesionales

Cada año más casos

En 2024 se registraron en la provincia de Alicante 1.467 nuevos casos de este tumor, el principal en mujeres, según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer.

Diversos estudios clínicos han demostrado que posponer el inicio del tratamiento puede influir negativamente en la evolución del cáncer, especialmente en estadios iniciales. En cáncer de mama un tiempo superior a tres meses entre la aparición de síntomas y el inicio del tratamiento disminuye la supervivencia global en un 12 %, según datos de entidades científicas.

Por ello, la medida ha sido bien recibida por asociaciones de pacientes y especialistas, que advierten que será necesario reforzar los recursos humanos y materiales del sistema sanitario para poder cumplir con los nuevos plazos sin generar cuellos de botella.

Sospecha diagnóstica

El hecho de que este indicador esté incluido en el programa de logro de objetivos persigue reducir el tiempo transcurrido desde la fecha de solicitud de la primera prueba al hospital para la confirmación de la sospecha diagnóstica hasta la fecha de inicio del tratamiento.

Para el cálculo del indicador se utilizará la información disponible de los casos detectados en el programa en los doce meses anteriores. Sanidad marcha como deseable que al menos el 75 % de las mujeres inicien tratamiento en un máximo de ocho semanas, algo que en muchos casos no se puede llevar a cabo.