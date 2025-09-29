Premio por donar sangre en la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante, a través del programa Universidad Saludable, celebra los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre una nueva edición de la Maratón de Donación de Sangre en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Uno de los mayores actos solidarios que existen pues cada donación puede salvar la vida de tres personas.

La actividad se desarrollará de 9:30 a 20:30 horas en distintos espacios del campus y tiene como finalidad animar a la participación de estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios en una acción solidaria de impacto social directo.

Puntos para donar

Los puntos de donación estarán habilitados en el hall del Aulario I, el hall superior del Aulario II, el autobanco ubicado junto a la Torre de Control y el salón de grados de la Facultad de Educación durante mañana y tarde, así como en el hall de la Facultad de Ciencias II en horario de mañana.

Como novedad, este año el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana entregará una camiseta a todas las personas que se acerquen a donar.

Sorteos

Además, la Universidad de Alicante sorteará diez kits de merchandising institucional y un bono mensual de gimnasio entre las personas que donen sangre. Estos premios cuentan con la colaboración del vicerrectorado de infraestructuras, sostenibilidad y salud laboral, el programa Universidad Saludable, el Servei de Llengües, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el Servicio de Publicaciones, el vicerrectorado de estudios y calidad y el Servicio de Deportes.

Un acto vital

Las donaciones de sangre son esenciales para atender necesidades médicas, urgentes y cotidianas, desde intervenciones quirúrgicas y tratamientos oncológicos hasta transfusiones en accidentes o enfermedades hematológicas. Cada donación puede ayudar a salvar o mejorar la vida de hasta tres personas, lo que subraya la importancia de contar con la colaboración de la sociedad para mantener las reservas en niveles adecuados.