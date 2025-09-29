Promover el "afecto" y preparar para ser madre: así actuará la oficina antiaborto de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante comienza a definir el futuro de la polémica Oficina de la Maternidad. El departamento, que la izquierda tilda de ser una medida "antiaborto", contará con un presupuesto de al menos 390.000 euros anuales para, entre otras cuestiones, "estimular los vínculos afectivos" entre hijos y progenitores o "facilitar la preparación para que madres y padres puedan desempeñar sus roles".

El Consistorio alicantino ha publicado este lunes el pliego de condiciones para hacerse con la gestión del servicio, que ha salido a concurso por un presupuesto base de 943.472 euros para los próximos dos años, con opción de una prórroga de otros dos años más. En el documento, además del importe y la duración del contrato, se recogen los objetivos del servicio, que hasta ahora no contaba con asignación económica ni personal propio. El objeto de la licitación es "el acompañamiento en el desarrollo infantil socio-educativo en el proceso prenatal y en la crianza de niños y niñas de 0 a 6 años, con preferencia de los 0 a los 3 años, que se prestará a nivel individual, familiar, grupal y comunitario".

El trabajo se ejecutará mediante entrevistas, visitas domiciliarias o contactos informales, mientras que el personal de la empresa adjudicataria deberá acudir a los hogares de las personas usuarias para "conocer el entorno, la habitabilidad, higiene y demás circunstancias que determinen, en su caso, la adopción de las pautas encaminadas a la mejora de las condiciones" en que se desarrolle la vida de los niños.

Objetivos del departamento

En este sentido, el texto indica que la mercantil que se ocupe de la oficina deberá "proporcionar la información y el apoyo necesarios a las madres para que promuevan hábitos saludables durante el embarazo y la primera infancia de sus hijos e hijas"; "promover el adecuado desarrollo del bebé"; e impulsar "competencias parentales, tanto a nivel de conocimientos como de actitudes, adecuadas para la crianza y educación".

Del mismo modo, se especifica que será necesario "ofrecer apoyo psicológico y social a las madres y padres"; facilitar el desarrollo de las habilidades sociales y "promover la participación social de los progenitores en su entorno"; junto con "informar y potenciar aspectos relativos a la planificación familiar". Todo ello, con un personal que deberá contar con al menos cuatro trabajadores: un psicólogo, un trabajador social y dos educadores sociales, que será necesario que esté adherido al convenio colectivo para empresas de atención especializada en el ámbito de la familia, infancia y juventud de la Comunidad Valenciana, "con el fin de garantizar las condiciones laborales requeridas en su desempeño".

En cuanto a los horarios del departamento, será la Concejalía de Bienestar Social la que, "atendiendo a las necesidades del servicio y a la flexibilidad que exige el objeto de contrato", lo determine. El pliego fija que "la actividad laboral podrá desempeñarse en horario de mañana y/o tarde, ajustándose a las necesidades" de las personas usuarias.