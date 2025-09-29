Así reparte Alicante 175.500 euros en ayudas a los clubes para las escuelas deportivas de iniciación

El Ayuntamiento de Alicante destinará 175.500 euros en dos años (2025 y 2026) para apoyar a las escuelas deportivas de iniciación de 25 clubes de la ciudad. La Junta de Gobierno municipal tiene previsto aprobar este martes la concesión de estas subvenciones, con un reparto que va desde los 18.000 euros asignados al Club de Atletismo Apol-Ana hasta los 2.000 euros destinados al Club Deportivo San Blas, Lucentum Hockey Club y Akra Bárbara Club Rugby. Para cada ejercicio se reservarán 87.750 euros.

El Club de Atletismo Apol-Ana se convierte en el más beneficiado, ya que presentó solicitud en tres disciplinas: atletismo, atletismo adaptado y triatlón. Recibirá en total 25.500 euros, distribuidos en 5.000 para atletismo, 18.000 para atletismo adaptado y 2.500 para triatlón.

A esta convocatoria se han presentado 31 solicitudes, de las cuales seis han sido excluidas por distintos motivos. Las escuelas deportivas de iniciación deberán desarrollarse entre octubre de 2025 y mayo de 2026, un periodo de ocho meses. En esta edición no se han presentado propuestas para las modalidades de defensa personal, fútbol-playa, hockey patines y tenis-playa.

Modalidades

Las modalidades subvencionadas incluyen ajedrez, atletismo, atletismo adaptado, bádminton, baloncesto, balonmano, ciclismo-MTB, esgrima, fútbol-sala, gimnasia artística, gimnasia rítmica, hockey hierba-sala, judo, kárate, natación artística, pádel, rugby, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vóley y vóley-playa.

El concejal de Deportes, Manuel Villar, ha explicado que “estas ayudas al fomento del deporte de base contribuyen a la formación de futuros deportistas y ponen en valor la tarea que desarrollan los clubes”.

Villar ha añadido que “el objetivo de estas subvenciones es contribuir a la promoción y difusión de la práctica deportiva dirigida tanto a colectivos vulnerables como a jóvenes, ya sea fomentando su participación en deportes minoritarios como facilitando el acceso a su ejercicio, ayudando a sufragar parte de los gastos que ocasionan la ejecución de esas actividades”.