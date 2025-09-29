Los riesgos de usar la IA como psicólogo: más ansiedad e hipocondría

El uso cada vez más frecuente de la inteligencia artificial (IA) como consejero o como psicólogo es una realidad. Los profesionales de la salud están advirtiendo de los peligros que corren los pacientes con problemas de salud mental cuando recurren a herramientas como el ChatGPT. Hay casos extremos de suicidios. Uno reciente y muy sonado fue el de un joven de California que se quitó la vida tras haber sido animado por esta plataforma, según denunciaron sus padres.

Frente a ello, la ansiedad, el pánico y la hiponcondría son los riesgos más comunes que pueden sufrir aquellos que ante una ruptura de pareja, una depresión, una preocupación o un trastorno buscan respuestas en una tecnología que recopila datos y que no ofrece una escucha ni una contestación individualizada.

«El abuso de buscar reaseguración en cualquier medio produce un aumento de los problemas de ansiedad. El ejemplo más obvio es en trastorno de pánico y en la hipocondría», explica la psicóloga Carmen Pastor. La experta coincide en que las consultas a la IA cada vez son más habituales para buscar el alivio momentáneo ante un síntoma físico, pero advierte de que se desarrolla un problema mayor al no aprender a tolerar la mas mínima incertidumbre.

Aunque puede parecer que la IA tiene muchas ventajas, entre otras, la accesibilidad, la inmediatez y la gratuidad, frente a una terapia, tiene muchísimas carencias.

«La inteligencia artificial basa su diagnóstico en la información que le proporciona el paciente, sin tener acceso a elementos fundamentales como la expresión emocional, los gestos, miradas, los silencios… y otros detalles que son clave para comprender el estado emocional de una persona. Esto puede llevar a un diagnóstico erróneo, lo que supone un retraso en recibir la ayuda profesional que el paciente necesita», apunta la catedrática del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Mireia Orgilés.

En segundo lugar, la experta recalca que la terapia psicológica no es un mero intercambio de información o una conversación entre el paciente y el psicólogo. «Supone la aplicación de técnicas basadas en la evidencia científica, que requieren una supervisión y una aplicación correcta para garantizar la eficacia esperada. Un proceso terapéutico implica una planificación, la formulación de unos objetivos y la supervisión de las técnicas aplicadas, que para su aplicación requieren tener en cuenta las características individuales de cada paciente».

Por último, a pesar de que cada vez la IA es más sofisticada al ofrecer respuestas cálidas, Orgilés recuerda que esta tecnología «carece de escucha activa, empatía y habilidades terapéuticas que solo un psicólogo que ha recibido una formación y un entrenamiento es capaz de administrar».

En esta línea, el decano del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, Francisco Santolaya, avisa de que la IA es una máquina que recoge datos y en base a estos, va dando respuestas y realiza una importante advertencia: «hay que señalar que los sentimientos, las emociones, las necesidades y los contextos de una persona, son demasiado importantes, y a veces complejos, como para confiar en que una máquina vaya a dar la respuesta a algo que la propia persona no puede resolver».

Asimismo, pone el foco en que el papel de los psicólogos va mucho más allá en hablar con una persona. «La intervención y el tratamiento psicológico implica, sin lugar a dudas, una serie de conocimientos sobre el contexto, los rasgos de la personalidad, el funcionamiento de la persona, y técnicas y estrategias que hoy en día, una IA, es incapaz de aportar y de utilizar adecuadamente», advierte Santolaya.

Bajo supervisión

Frente a la moda de la IA, investigadores como el profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante, Ignasi Navarro, están desarrollando, junto a varios países europeos, chatbots para identificar y asesorar en problemas de salud mental, supervisados por profesionales, porque la IA convencional «recopila información generalista que se repite muchas veces, como ocurre con las cosas virales, sin dar respuestas apropiadas», explica el docente.

Ante las sombras que está ocasionando la inteligencia artificial para tratar problemas de salud mental, también hay luces. El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova), Juan José Tirado, abogó en el último Congreso de Derecho Sanitario, celebrado en Alicante, por la «oportunidad para usar la IA para una salud mental proactiva y personalizada» y defendió esta tecnología «siempre como potenciador y nunca como sustituto».