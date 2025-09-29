El secreto de las casas antiguas de Alicante: muros que vencen al calor y al frío

En pleno verano, cuando las calles de Cocentaina ardían a más de 40 grados, Carmen Pascual no enciende ventiladores ni aire acondicionado. «No uso ventilador, ni ningún tipo de eso para verano. Cuando se construyeron estas casas no existían y están hechas para adaptarse lo más posible a las temperaturas», explica desde su vivienda de dos plantas en el carrer Sant Cristòfol. Dentro, el termómetro rara vez supera los 23 grados, incluso en los días más abrasadores.

El secreto no está en ningún moderno sistema de climatización, sino en la propia arquitectura tradicional. Las casas antiguas de la provincia de Alicante, muchas de ellas levantadas entre los siglos XV y XVI, se construyeron con gruesos muros de piedra, adobe o tapial, materiales que poseen una enorme inercia térmica.

Estas construcciones demuestran que la arquitectura de antes tenían una respuesta eficaz al clima extremo

Este efecto les permite absorber el calor poco a poco y liberarlo con la misma lentitud. De este modo, cuando en el exterior el sol castiga, en el interior aún se disfruta de un ambiente fresco. En invierno, ocurre lo contrario: las paredes guardan el calor acumulado durante el día y lo liberan durante la noche.

¿Qué influye?

«Los techos altos también influyen, y las calles estrechas ayudan a mantener la temperatura. En verano están más frescas y en invierno más templadas, y eso se mantiene cinco siglos después», señala Carmen, hija del músico Gustavo Pascual, compositor de la popular partitura Paquito el Chocolatero.

Quique Camallonga, guía turístico oficial en la provincia de Alicante, explica que esta forma de construir era parte del urbanismo medieval. «Siglo XV o XVI son las primeras referencias escritas de estas casas. Los cristianos construyeron así Cocentaina: viviendas muy pegadas entre sí y calles muy estrechas. Eso genera un microclima que sigue funcionando hoy», detalla.

Exterior de la casa, con el termómetro marcando 43 grados. / Juani Ruz

Camallonga pone como ejemplo también el Casal Fester de Cocentaina, un edificio de grandes dimensiones del siglo XVI que originalmente habría pertenecido a un caballero o a algún personaje destacado de la villa condal. «Los muros originales, de metro o metro y medio de grosor, permiten que la planta baja esté varios grados más fresca que la calle, incluso hasta 15 menos», asegura.

Los muros originales hacen que las plantas bajas estén varios grados más frescas que las calles Quique Camallonga — Guía turístico oficial de la provincia de Alicante

Con el paso de los siglos, la propiedad se fue dividiendo y llegó a albergar hasta ocho familias distintas. En los años 80 y 90 la Junta de Fiestas, junto al Ayuntamiento, decidió recuperar la casa, que fue inaugurada oficialmente en 1991, sirviendo ahora de lugar de reuniones y también de museo para las Fiestas de Moros y Cristianos.

Casas cueva en Crevillent

Algo similar ocurre con las casas cueva en la zona norte de Crevillent. Su origen se remonta al siglo XVIII, coincidiendo con un fuerte aumento demográfico en el municipio. De las 336 registradas en aquella época se pasó a unas 780 en las últimas décadas, aunque hoy se desconoce cuántas permanecen en pie. Estas viviendas excavadas en la roca también mantienen temperaturas muy estables durante todo el año, demostrando que la arquitectura popular sabía adaptarse de manera ingeniosa al entorno.

Casas cueva de Crevillent, todavía habitadas. / j.r.esquinas

Lejos de ser reliquias inmóviles, estas construcciones demuestran que la sabiduría popular y la arquitectura tradicional tenían una respuesta eficaz frente al clima extremo. Y lo hacían sin electricidad, sin ventiladores y sin aires acondicionados. Cocentaina y Crevillent guardan así dos ejemplos únicos de esta arquitectura que, cinco siglos después, sigue demostrando que sabía enfrentarse al calor y al frío mejor que muchos sistemas modernos.