El suplicio de una alumna de Alicante en un colegio sin ascensor ni rampas

Los escalones se convierten cada día, desde hace varias semanas, en todo un suplicio para una alumna de Alicante porque su colegio carece de ascensor y ni siquiera tiene rampas. Tras sufrir una rotura de peroné, la estudiante de sexto de Primaria acude en silla de ruedas a su centro educativo, El Palmeral, y una vez allí, utiliza las muletas para subir los peldaños de dos escaleras hasta llegar a su clase que está en la primera planta.

La ausencia alguna de accesibilidad en este colegio en pleno siglo XXI afecta cada año a todos los escolares que sufren algún tipo de lesión. La dirección asegura que la obra está proyectada por parte del Ayuntamiento, pero que nunca llega. "Tenemos muchas escaleras de acceso a las aulas o a los patios, nos encontramos muchas barreras para que los alumnos puedan circular libremente por el cole y necesitamos rampas", afirma su director, Miguel Ángel Sarabia.

En edad escolar es frecuente que los niños se hagan algún esguince y, por ello, el colegio ha pedido el apoyo de las Administraciones para hacer las obras necesarias en este inmueble y evitar que otro alumno tenga que pasar por la misma situación.

Y es que, además del esfuerzo que supone a los alumnos subir y bajar escaleras sin apoyar un pie, se suma el peligro al que se exponen cuando lo hacen.

Este centro educativo espera, desde diciembre de 2024 que el Ayuntamiento adjudicó el contrato, obras de mejora. Sin embargo, la reivindicación de las rampas viene de décadas atrás, según la dirección del colegio.

Una alumna del colegio El Palmeral, con el peroné roto, tiene que subir escaleras por la falta de rampas y de ascensor / ALEX DOMINGUEZ

La historia se repite

Hace tres años, precisamente por la inacción del Consistorio, un club deportivo financió el arreglo de una pista deportiva en este centro que estaba llena de grietas. Desde el club, según aseguraron, se ofrecieron a arreglarla a cambio de poder hacer uso de ella, ante la falta de instalaciones deportivas en el barrio.

De nuevo, la historia vuelve a repetirse en este colegio alicantino, pese a los requerimientos que ha hecho el centro. Desde el equipo de gobierno de Luis Barcala no han dado, por ahora, explicaciones del retraso en intervenir.

También esperan obras urgentes los colegios de La Aneja o el Enric Valor, afectados por desprendimientos y grietas, pero la tardanza del Ayuntamiento vuelve a ser el gran problema.