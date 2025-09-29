La alerta roja de Aemet roza la provincia de Alicante y siguen los avisos naranjas en el norte

Vuelve la alerta roja a la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes la alerta roja en todo el litoral de la provincia de Valencia y en el litoral norte de Castellón. En Valencia puede haber precipitaciones acumuladas de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, aunque Aemet especifica que estas cantidades podrían acumularse en pocas horas. El resto de la Comunidad Valenciana, salvo el litoral sur de la provincia de Alicante se mantiene en alerta naranja.

En el norte de Alicante se prevé que las precipitaciones alcancen hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y 140 litros en doce horas, con riesgo de inundaciones puntuales, crecidas repentinas en ramblas y problemas de circulación. El aviso por precipitaciones estará vigente durante todo el día. En el litoral sur el aviso es amarillo por precipitaciones que podrían ser de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Es por ello que los ayuntamientos de Elda, Villena, Petrer, Monóvar y Pinoso han decidido suspender este lunes las clases.

Para mañana el nivel de avisos se rebajará en toda la Comunidad Valenciana y será amarillo hasta las 12.00 horas.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha emitido un aviso especial y recomienda:

No estacionar vehículos en cauces secos, barrancos o riberas de ríos.

Señalizar y cortar el tránsito en vados inundables.

Informar a la población en zonas de acampada o eventos al aire libre.

Mantenerse atentos a la información oficial a través del 112, web, redes sociales y app de la Generalitat.

Según la previsión meteorológica para la provincia de Alicante las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas en descenso "notable". El viento soplará del sur moderado en el litoral y flojo del norte en el interior.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina tendrá una jornada con el cielo despejado por la mañana que se irá nublando a partir del mediodía. Se espera que las precipitaciones lleguen a la ciudad entre las 18.00 y las 21.00 horas, aunque lo harán de forma débil. Los termómetros marcarán máximas de 25ºC en las horas centrales y bajarán hasta los 19ºC por la noche, que es cuando es esperan lluvias especialmente intensas.

Para el martes se espera que el cielo esté con nubes y claros y que haya precipitaciones intermitentes a lo largo de la jornada.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un lunes cubierto con lluvias más intensas entre las 16.00 y las 19.00 horas. Por la noche se espera que las precipitaciones sean más fuertes mientras que mañana estará mayormente nublado y no se esperan precipitaciones. Las temperaturas no darán tregua y marcarán 26ºC de máxima.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un lunes mayormente despejado con lluvias débiles por la noche y temperaturas en torno a los 23ºC. De madrugada será cuando las precipitaciones sean más intensas aunque mañana puede haber lluvias débiles durante prácticamente todo el día.

El tiempo en Elda

Elda estará hoy en alerta naranja por lluvias. Se espera que llueva durante todo el día aunque las precipitaciones más intensas se esperan a primeras horas de la tarde y ya de madrugada. Las temperaturas estarán en torno a los 20ºC. El martes no habrá alertas en el municipio aunque no se descarta alguna precipitación aislada.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja se suma a la tendencia lluviosa de este lunes y puede haber precipitaciones débiles durante todo el día. Las temperaturas estarán en torno a los 23ºC. Esta tónica se mantendrá también mañana martes.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá hoy lluvias débiles durante todo el día y toda la noche mientras que las temperaturas rondarán los 24ºC.

El tiempo en Alcoy

Alcoy estará hoy en alerta naranja por fuertes lluvias que serán de mayor intensidad por la tarde. Las temperaturas bajarán hasta los 17ºC. Para el martes habrá también precipitaciones durante todo el día.

El tiempo en Dénia

Dénia también estará hoy en alerta naranja aunque las lluvias serán débiles mientras que las mayores precipitaciones se registrarán de madrugada. Las temperaturas irán en ascenso hasta los 24ºC. Durante todo el martes las lluvias serán débiles y los termómetros no pasarán de los 23ºC.