La despedida de soltero que acabó en desastre: un avión rumbo a Alicante aterriza de emergencia en Francia

Un vuelo que debía terminar en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández acabó en una escala inesperada en Toulouse. La razón: un grupo de británicos en plena despedida de solteroque convirtió la cabina en un escenario de disturbios, con peleas, gritos y un ambiente insoportable para el resto de pasajeros.

El vuelo que no llegó a Alicante… a la primera

La ruta Londres-Luton–Alicante suele estar repleta de turistas y visitantes que buscan sol, playa y ocio en la Costa Blanca. Sin embargo, este viaje del 26 de septiembre fue diferente. Desde los primeros minutos, un grupo de amigos comenzó a desafiar las normas básicas de convivencia: se levantaban de los asientos, consumían alcohol comprado en el duty free y mantenían conversaciones subidas de tono delante de familias con niños.

Tal y como publicó el diario británico Daily Mail, el descontrol se hizo evidente antes incluso de que el avión despegara. Los tripulantes advirtieron en varias ocasiones al grupo, pero sus intentos de calmar la situación fueron inútiles. El ambiente se volvió cada vez más tenso hasta que estallaron las peleas entre los propios pasajeros.

De los cánticos al aterrizaje forzoso

Lo que empezó con cánticos y risas terminó con forcejeos, empujones y hasta escupitajos en los asientos. En un momento del vuelo, una pasajera recibió un golpe en la cabeza al intentar separar a dos de los implicados. Fue entonces cuando la tripulación activó el protocolo de emergencia y pidió desviar el avión hacia Toulouse, Francia.

Allí, agentes de la policía francesa esperaban a pie de pista. Entraron en la aeronave y comenzaron a desalojar a los alborotadores en medio de la mirada atónita del resto de pasajeros.

Escenas de tensión y alivio colectivo

Los vídeos grabados por algunos testigos muestran a varios hombres resistiéndose al arresto mientras eran conducidos fuera del avión. Hubo forcejeos, gritos y escenas de tensión en el pasillo de la cabina. Paradójicamente, el único que no perdió los nervios fue el novio, que permaneció al margen del caos mientras sus amigos acababan detenidos.

Cuando el último de los implicados fue desalojado, la cabina estalló en aplausos. Era el reflejo del alivio de quienes solo querían continuar su viaje hacia Alicante sin incidentes.

#emergencylanding#theresalwaysone ♬ original sound - Tania Nichols39 @tanianichols2 Move over jet 2 holidays Ryanair flight incoming!😅 emergency land to Toulouse instead of Alicante! Definitely an interesting start to the holiday ** EDIT** long story short couple of rowdy guys on a stag do decided to fight each other ignore the cabin crew on multiple occasions to sit down - they should not of been let on the plane in the first place they were openly drinking duty free in the departure lounge and could barely stand up… #Ryanair

Alicante, destino de sol y también de excesos

La provincia de Alicante sigue siendo uno de los grandes imanes turísticos para los británicos. Sus playas, su ambiente nocturno y la facilidad de conexión convierten a la Costa Blanca en el lugar preferido para celebrar despedidas de soltero. Sin embargo, este episodio muestra también el reverso menos amable de esas celebraciones.

Ryanair confirmó que el avión pudo continuar su ruta una vez solucionado el incidente y reiteró su política de tolerancia cero ante comportamientos que comprometan la seguridad. Los pasajeros llegaron finalmente a Alicante, aunque con una historia difícil de olvidar.