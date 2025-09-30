Alicante Futura activa los hub de innovación con mesas estratégicas de sectores clave en la ciudad

Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante, ha celebrado este martes la primera mesa estratégica de los hub de innovación, organizados dentro de la estrategia municipal Alicante Futura y Alia, con el objetivo de impulsar el trabajo en red entre agentes y empresas innovadoras de la ciudad.

La jornada, que ha tenido lugar en el auditorio de Puerta Ferrisa, en la calle Jorge Juan, se ha desarrollado con reuniones a puerta cerrada y una sesión de networking para favorecer el contacto entre participantes.

En esta primera convocatoria se han llevado a cabo dos mesas estratégicas. La primera ha reunido a representantes de los sectores Govtech, Industria y Logística, y Salud y Aitech. La segunda ha estado dirigida a los ámbitos de Agua y Energía, Inmobiliario y Espacios de Trabajo y Audiovisual e ICCS (Educación Cívica y Ciudadana).

Resumen ejecutivo

Durante la mañana también se ha presentado un resumen ejecutivo sobre la evolución de Alicante Futura y Alia, la Agencia de Atracción de Inversiones municipal.

La segunda mesa de los hub de innovación tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en el Parque Científico de la Universidad de Alicante, en el marco del III Alicante Futura Summit. En esa ocasión se celebrarán dos sesiones: una dedicada a Govtech, Agua y Energía y Salud y Aitech; y otra centrada en Inmobiliario y Espacios de Trabajo, Audiovisual e ICCS e Industria y Logística. Al igual que en la primera jornada, las reuniones serán privadas, con plazas limitadas y acceso únicamente por invitación.

Este impulso se enmarca en la candidatura de Alicante a la Capital Europea de la Innovación 2025-26, tras haber sido seleccionada como una de las seis ciudades semifinalistas en los Premios iCapital que concede la Comisión Europea.

Participación

La concejala de Empleo y Fomento y responsable de Impulsalicante, Mari Carmen de España, ha explicado que “desde Alicante Futura queremos contar con la participación de los referentes en materia de innovación en las mesas estratégicas, un espacio exclusivo para formar parte de la red de hub de innovación de la ciudad”. Según ha indicado, “se trata de reuniones privadas, que tienen lugar dos veces al año en sesiones de dos horas y media, en las que se trabajan las necesidades de los principales sectores estratégicos de Alicante, cómo impulsar su potencial innovador y económico y las posibles vías de colaboración desde la administración pública”.

La edil ha resaltado además que “Impulsalicante quiere aglutinar a todos los sectores estratégicos y de innovación de la ciudad en torno a la estrategia Alicante Futura, fomentando su proyección nacional e internacional en un momento de gran expansión en el que Alicante se ha situado entre las seis ciudades semifinalistas a la Capital Europea de la Innovación”. A su juicio, esta estrategia “busca aglutinar a todos los sectores innovadores de la ciudad, para potenciar su trabajo en red y generar sinergias que creen nuevas oportunidades, economía y empleo, además de convertir a Alicante en un nodo de referencia en el desarrollo tecnológico innovador en el Mediterráneo y Europa”.