Compromís eleva una queja al Síndic por la "falta de transparencia" de la Concejalía de Mayores de Alicante

Tensiones en torno al Día de las Personas Mayores. Compromís ha presentado este martes una queja ante el Síndic de Greuges por la "falta de transparencia" de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Alicante. La formación señala que, a pesar de que este 1 de octubre deberían comenzar en la ciudad los talleres destinados a las personas mayores, las actividades de los 18 centros destinados a este colectivo, que atienden a más de 20.000 personas, no podrán comenzar como estaba previsto "porque el contrato y servicio no está a punto", una situación que ha generado "que los mayores anuncien movilizaciones".

El portavoz de Compromís denuncia que, además de la suspensión de los talleres, Alicante ha sido "expulsada" de la Red de Ciudades Amigables, una iniciativa aprobada en pleno en 2020 a propuesta de la formación valencianista, para promover el envejecimiento activo. Mas señala que el presupuesto para esta iniciativa "pasó de 150.000 euros en 2022 a un solo euro en 2023, sin que se realizara ninguna actividad, lo que provocó la exclusión de la ciudad de la red mundial". Asimismo, la queja presentada ante el Síndic también pone el foco en la falta de convocatoria del Consejo de Mayores, cuya última reunión se celebró en marzo de 2024, pese a que la normativa establece dos reuniones anuales.

De no recibir respuesta, Compromís anuncia que presentará una propuesta de reprobación a la concejala de Mayores, Begoña León, en el próximo pleno del Ayuntamiento de Alicante. "Queremos que la concejala explique cuándo comenzarán las actividades de los centros de mayores, por qué se expulsó a los usuarios de su centro de día cuando la Conselleria no decidió que se cerrase y qué medidas tomará para reincorporar a Alicante en la Red de Ciudades Amigables. Si no obtenemos respuesta, llevaremos la cuestión al pleno con una propuesta de reprobación", advirtió Mas.

Malestar entre los mayores

La situación también genera preocupación entre los propios usuarios de los centros. El presidente del centro de San Gabriel y miembro del Consejo de Mayores, Agustín Conesa, explicó que este lunes se celebró una reunión en la que los representantes de los mayores decidieron que no se iniciarán las actividades hasta que la empresa encargada del servicio comience a trabajar con normalidad.

"Quieren que empecemos con voluntariado y monitores del Ayuntamiento, pero seguimos firmes: no vamos a hacer agravio comparativo, o empezamos todos los centros o no empieza ninguno", asegura Conesa que añade que, si no se presentan alegaciones por parte de la empresa adjudicataria, el servicio podría comenzar en un plazo de quince días. Mientras tanto, los presidentes de los centros valoran convocar concentraciones.