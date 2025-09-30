El Consell inyecta otros 650.000 euros en el Centro 14 de Alicante, que sigue sin fecha de apertura

La Generalitat Valenciana destinará 650.000 euros más a las obras del Centro 14 de Alicante, un proyecto que se aprobó en 2005 y que todavía no ha sido finalizado. El Ayuntamiento, por su parte, desconoce cuándo podrán volver a abrir las instalaciones y evita precisar en qué estado se encuentra la remodelación del inmueble, cuyo plazo de ejecución se extendió hasta finales de este mes de octubre.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la firma de un convenio junto con el Consell para ampliar la financiación del proyecto de ampliación del Centro de Recursos para la Juventud (Centro 14) de Alicante, correspondiente al 2025. Con este acuerdo, la administración autonómica inyectará 650.000 euros más para concluir la remodelación del edificio, situado en el Casco Antiguo de Alicante. Unos trabajos que acumulan tanto prórrogas como sobrecostes y que, de acuerdo con la adjudicación inicial, tendrían que haber concluido el pasado mes de febrero, cuando también se contempló un incremento de los costes de 460.000 euros, llegando a rondar entonces los 3 millones totales, sufragados por la Generalitat Valenciana.

Desde entonces, la remodelación ha sumado nuevas ampliaciones: en mayo, el plazo de ejecución se extendió hasta julio y, entonces, se prorrogó de nuevo hasta octubre, siendo esta la actual fecha de finalización prevista. El concejal de Vivienda y presidente del Patronato que coordina las obras, Carlos de Juan, aseguró que los problemas se debían a los retrasos en un transformador de Iberdrola, pero que las obras se encontraban prácticamente terminadas. Ahora, desde el ejecutivo de Luis Barcala, sus portavoces reconocen que no existe una fecha prevista para la reapertura del espacio. "Queda una pequeña parte que cuando esté, se finaliza", ha señalado este martes la concejala Cristina Cutanda. La edil popular, preguntada por los trámites restantes para que el Centro 14 reabra, ha indicado desconocer los detalles, comprometiéndose a averiguarlos y trasladárselos a los medios de comunicación. Estos datos, sin embargo, no han sido comunicados pese a ser requeridos por INFORMACIÓN al Gabinete de Prensa del Ayuntamiento.

Historia de una reforma

El proyecto para la renovación del Centro 14 comenzó en el año 2003, con la redacción de su proyecto, el cual fue aprobado en 2005 como parte del Plan de Rehabilitación y Arquitectura del Casco Histórico de Alicante (Plan Racha), financiado por la Generalitat Valenciana. En 2011, la empresa Intersa Levante fue seleccionada para llevar a cabo las obras, que incluían la ampliación del edificio del palacete que albergaría el Centro 14. Sin embargo, las dificultades surgieron rápidamente.

Estos problemas económicos significativos llevaron a la suspensión de los trabajos en 2012, marcando el inicio de una serie de obstáculos legales y administrativos. Finalmente, en 2022, el departamento autonómico de Vivienda transfirió la responsabilidad del proyecto al Ayuntamiento de Alicante tras rescindir el contrato con Intersa Levante. Bajo la nueva gestión del Patronato de Vivienda de Alicante, las obras fueron reasignadas a la empresa Orthem, con un presupuesto superior a los 2,7 millones de euros. Aunque se esperaba que la intervención concluyera en febrero de este año, una serie de problemas entre los que se incluye la espera por el suministro energético necesario, han contribuido a nuevos retrasos en la finalización del proyecto. La fecha de apertura, por ahora, se desconoce.