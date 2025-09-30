La Conselleria de Medio Ambiente da vía libre a los trámites para abrir el nuevo ecoparque de Alicante

La Conselleria de Medio Ambiente ha dado luz verde este lunes al proyecto del segundo ecoparque de Alicante, un paso que abre la puerta a que la instalación pueda entrar en funcionamiento. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, permite la puesta en marcha del ecoparque, aunque impone al Ayuntamiento el cumplimiento de un conjunto de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para garantizar la protección del entorno, algo habitual en este tipo de trámites.

Se trata de la segunda instalación de este tipo en la ciudad, que se levantará en la calle Barítono Paco Latorre, en las inmediaciones del barrio de Villafranqueza, con una inversión cercana a los 800.000 euros. La obra fue adjudicada a la empresa Avance y Desarrollo de Obras S.L., con un plazo inicial de ejecución de cuatro meses que se amplió hasta seis meses, y representa un paso importante dentro del plan municipal para crear una red de ecoparques que complemente al único que actualmente funciona en la ciudad, el de Aguamarga.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante destacan que "con la declaración ambiental se entra en una nueva fase dentro del proceso para la adjudicación de la gestión del ecoparque". Este permiso es clave, ya que supone que se ha superado el grueso de la tramitación administrativa y que la Generalitat autoriza expresamente que en esa zona pueda operar un ecoparque.

Una instalación de gran capacidad

El futuro ecoparque es de tipología D, el modelo más grande de ecoparque se puede construir. Contará con dos plataformas a distinta altura para facilitar la descarga de residuos, más de diez contenedores de gran capacidad y áreas específicas para facilitar el depósito de residuos de gran tamaño o escombros, entre otros. También dispondrá de dos autocompactadores y una zona cubierta con marquesina destinada a los residuos eléctricos y electrónicos.

El diseño prevé una circulación diferenciada para vehículos particulares y camiones de carga y descarga del servicio, con el objetivo de mejorar la circulación. Con una superficie estimada de 5.000 metros cuadrados, esta instalación dará servicio a una población potencial de más de 10.000 habitantes de la Zona Norte de Alicante.

Condiciones de Medio Ambiente

La autorización autonómica no es incondicional. La conselleria ha detallado una serie de requisitos que el Ayuntamiento debe cumplir para poder poner en marcha el servicio. Entre ellos, la limitación en la admisión de residuos: solo podrán depositarse aquellos autorizados por la normativa sectorial y queda expresamente prohibido el amianto, dado el riesgo que supone para la salud. Se podrá aádir otros residuos, siempre y cuando no suponga una modificación sustancial del proyecto

En materia de gestión de residuos eléctricos y reutilización, se exige un espacio cubierto y protegido para objetos que puedan tener una segunda vida. Asimismo, los contenedores de aparatos eléctricos y electrónicos deberán dar cabida a todas las categorías previstas en la ley. También se obliga a almacenar las placas fotovoltaicas de forma separada para facilitar su valorización y evitar contaminaciones cruzadas.

Para prevenir vertidos, la instalación deberá contar con material absorbente suficiente para recoger residuos tóxicos y aplicar la normativa vigente en materia de residuos líquidos. Al mismo tiempo, la actividad queda clasificada como potencialmente contaminante de la atmósfera, por lo que estará sujeta al régimen de comunicación contemplado en la la ley. Asimismo, el proyecto tendrá que garantizar el cumplimiento de los límites legales en materia acústica y realizar audifonías, entre otras medidas.

Proyectos en espera

La construcción de esta segunda instalación se enmarca en el Plan Local de Residuos, que prevé un total de cuatro ecoparques fijos distribuidos en la ciudad. Tras Aguamarga y Villafranqueza, el Ayuntamiento tiene proyectados dos mas, unoen Playa de San Juan y otro en la zona de los barrios de Juan Pablo II (Pau I) y La Torreta (Pau II) y la carretera de Madrid. El objetivo es cubrir todo el perímetro urbano y reforzar la recogida selectiva de residuos.

Desdela Concejalía de Medio Ambiente señalan los dos ecoparques restantes aún están en fase de selección de parcelas. Entre las opciones estudiadas se encuentran el entorno del Llano del Espartal y la salida hacia Madrid, así como un espacio estratégico para atender la zona de Playa de San Juan, "de manera que la red esté distribuida para cubrir toda la ciudad".