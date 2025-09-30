Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Costas inicia este miércoles las obras para recuperar el litoral de Agua Amarga en Alicante

La actuación, con un presupuesto de 268.888 euros y un plazo de un año, busca restaurar el cordón dunar del Saladar y devolver su valor ambiental a este espacio

Imagen del litoral de Agua Amarga en Alicante.

Imagen del litoral de Agua Amarga en Alicante. / HÉCTOR FUENTES

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

La Dirección General de Costas comenzará este miércoles las obras de restauración ecológica en el litoral de Agua Amarga, al sur de Alicante. La actuación, adjudicada el pasado mes de julio a la empresa Eneas Servicios Integrales, cuenta con un presupuesto de 268.888 euros y un plazo de ejecución de un año.

El proyecto tiene como objetivo la recuperación del tramo costero del Saladar de Agua Amarga, un enclave que ha sufrido en las últimas décadas tanto los efectos de la erosión natural como el uso indebido de parte de la zona como aparcamiento para caravanas. La intervención se extenderá desde la Cala de los Borrachos hasta el límite norte de Urbanova.

En una evaluación previa realizada el año pasado, Costas destacó el deterioro del cordón dunar de la zona, aunque subrayó su elevado valor ambiental y ecológico al constituir el corredor natural entre las lagunas del saladar y el mar. Se trata de dunas fósiles incluidas en la delimitación de la Zona Húmeda Catalogada.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se insiste en que, pese a la degradación provocada por el tránsito peatonal y la falta de mantenimiento, la situación es reversible. “Este cordón mantiene su naturalidad, aunque parcialmente deteriorada, pero puede recuperarse si se limita el acceso y se acometen trabajos de regeneración de suelos, restauración morfológica y revegetación”, señalaron fuentes del departamento.

El Ayuntamiento de Alicante, a través de un acuerdo de la Junta de Gobierno, se ha comprometido a asumir la conservación y el mantenimiento de este espacio natural una vez finalizadas las obras de recuperación.

TEMAS

