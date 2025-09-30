La alerta naranja en Alicante da paso (con retraso) al veranillo de San Miguel

El episodio de lluvias fuertes y persistentes de la recta final de septiembre en la provincia da paso al veranillo de San Miguel en el inicio de octubre, con un ambiente soleado y una previsión de hasta 33 grados el sábado.

El veranillo de San Miguel o del membrillo, recuerda Aemet, es un periodo breve de tiempo agradable que suele ocurrir en torno al 29 de septiembre, patrón de San Miguel. Esta vez se retrasará unos días y se alargará hasta el fin de semana.

En la provincia las precipitaciones han descargado con fuerza en Dénia, donde se han alcanzado los 70 litros, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). Xàbia ha sido otra de las localidades de la Marina Alta con más lluvia, con 40 litros.

En otras comarcas, en cambio, como es el caso de El Comtat, l'Alcoià o la Marina Baixa, apenas ha llovido. Más al sur, en Aspe han caído 28,9 litros, en Santa Pola se han superado los 40 litros y Torrevieja ha llegado a los 36 litros.

Aemet ha dado por terminada en la provincia la alerta naranja y amarilla por lluvias y precipitaciones.

Temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología confirma con el comienzo de octubre un ascenso de las temperaturas, especialmente las diurnas.

La predicción indica que entre las tres capitales más calurosas el próximo sábado en España estará Alicante, junto con Córdoba y Sevilla. Durante lo que queda de la semana se prevé intervalos nubosos durante el día, mientras que el viernes y el sábado lucirá el sol.

Octubre soleado

El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ya avanzó a INFORMACIÓN que la situación se estabiliza en la provincia de Alicante coincidiendo con el inicio del mes y que volverán las temperaturas suaves, incluso altas para la época.

"Vamos a vivir un segundo veranillo a finales de la semana, con tiempo estable, soleado, será lo que nos espera de jueves a domingo", indica el catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante.

Así, un tiempo contrario, suave, soleado y totalmente anticiclónico después de dos días, los últimos de septiembre, mirando al cielo y con la alerta naranja y amarilla en la provincia.