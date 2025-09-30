DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
A. Fajardo
Trece municipios de Alicante sin clase por las lluvias y más de 39.000 alumnos afectados
La cancelación de la actividad escolar afectó el lunes a cinco localidades de la provincia.
O. Casado
¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
Aemet decreta la alerta naranja para este lunes en toda la provincia de Alicante y la mantiene para mañana menos en la zona interior
O. Casado
La alerta roja de Aemet roza la provincia de Alicante y siguen los avisos naranjas en el norte
La Agencia activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral e interior norte del territorio
J. A. Martínez
Los jueces de Alicante recelan de las pulseras antimaltrato por dar más problemas que soluciones
La provincia tiene activos 130 dispositivos, la cifra más baja de toda la Comunidad, ante la alta incidencia de los falsos positivos y limita el uso a los casos donde exista mayor riesgo a las víctimas
J. Hernández
Sanidad
Cirujanos con pulso perfecto: robots que salvan vidas en la provincia de Alicante
Los hospitales de Alicante y Elche aumentan los servicios que utilizan esta máquina que ayuda a los médicos a extirpar el cáncer con más precisión
Los robots cirujanos Da Vinci y Hugo van camino de alcanzar el millar de operaciones en los hospitales de Alicante y Elche, los únicos de la sanidad pública alicantina que cuentan con estos equipos que no sustituyen al médico a la hora de operar pero sí le guían para una mayor precisión, de ahí su uso para extirpar el cáncer, desde el más letal, como es el de pulmón, al de colon: fue el Hugo del hospital ilicitano el primero que hizo una resección de este último tumor en la Comunidad Valenciana.
Miguel Vilaplana
Las cabras de Alicante vuelven a volar hacia África y Oriente Próximo
La bajada de los costes de los aviones permite a la provincia recuperar las exportaciones a países como Argelia, Irán o Arabia Saudí
En su momento fue una actividad que ofreció rendimientos positivos a la ganadería alicantina, asfixiada como está por los escasos márgenes económicos. Eran exportaciones de cabras a África y Oriente Próximo, que habían abierto un camino por el que se obtenían ganancias superiores a las habituales. Pero el incremento de los costes, tanto de la crianza como, sobre todo, del transporte aéreo, dio al traste con la iniciativa. Sin embargo, como dice el refranero, no hay mal que dure 100 años.
David Navarro
El precio de la vivienda ya alcanza máximos históricos en 32 municipios de Alicante
Sólo la Comunidad de Madrid cuenta con más poblaciones donde el metro cuadrado está más caro que nunca
La escalada que registran los precios desde el final de la pandemia ha provocado que el coste medio de las casas ya se encuentre en máximos históricos en siete provincias españolas, aunque no en todas ellas el problema está igual de extendido. En el caso de Alicante son 32 las poblaciones donde las casas alcanzan precios nunca vistos hasta ahora, una cifra que sólo supera la comunidad de Madrid, donde son 35 los municipios que han roto su anterior techo.
Alejandro J. Fuentes
El Ayuntamiento de Alicante deja sin solución el centro de mayores de plaza América
El Consistorio insiste en el pleno de septiembre en que ampliará las coberturas en un espacio socio-comunitario que tanto los antiguos usuarios como los extrabajadores del servicio clausurado rechazan porque "no es lo mismo"
Lydia Ferrándiz
Grafitis, escombros y asentamientos: el panteón de los Guijarro, en riesgo
El monumento del siglo XIX ubicado en Villafranqueza se encuentra rodeado de tejas caídas, grafitis y asentamientos
J. R. Esquinas
El gesto heroico de un joven marroquí en Elche que evitó una tragedia
La Policía Local condecorará el domingo en el acto del patrón a Marouane, de 21 años, quien evitó que un hombre peruano se suicidase este verano desde un puente de la ciudad
