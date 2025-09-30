Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Sigue toda la actualidad de la provincia con INFORMACIÓN

DIRECTO | Últimas noticias de la provincia de Alicante

DIRECTO | Últimas noticias de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
  2. Se mantienen las temperaturas este sábado en Alicante antes de la ola de calor del domingo
  3. Aemet amplía la alerta naranja por lluvias al interior de Alicante para este lunes
  4. Cuando dormir en la calle de Alicante es la única opción
  5. Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante este lunes
  6. Alicante se queda sin servicio de Cercanías con Elche y Murcia los dos próximos fines de semana
  7. Alerta medusa y pez araña: las playas de Alicante avisarán de los peligros de las picaduras
  8. Alicante mantiene clases el martes y cierra parques el lunes ante la amenaza de fuertes lluvias

La Conselleria de Medio Ambiente da vía libre a los trámites para abrir el nuevo ecoparque de Alicante

La Conselleria de Medio Ambiente da vía libre a los trámites para abrir el nuevo ecoparque de Alicante

La Generalitat adjudicará las primeras 20 casas rehabilitadas en el barrio Miguel Hernández de Alicante

La Generalitat adjudicará las primeras 20 casas rehabilitadas en el barrio Miguel Hernández de Alicante

¿Cuál es la causa del alto índice de ausencias laborales en las jóvenes de Alicante?

¿Cuál es la causa del alto índice de ausencias laborales en las jóvenes de Alicante?

Javier Cabo, histórico dirigente sindical de UGT en Alicante, fallece a los 75 años

Javier Cabo, histórico dirigente sindical de UGT en Alicante, fallece a los 75 años

De Tokio a Alicante: la receta urbana que puede transformar la provincia

De Tokio a Alicante: la receta urbana que puede transformar la provincia

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

“No vamos a parar”: los afectados por el cierre del centro de día de plaza América persisten con las protestas en Alicante

“No vamos a parar”: los afectados por el cierre del centro de día de plaza América persisten con las protestas en Alicante

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
Tracking Pixel Contents