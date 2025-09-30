Ecologistas, vecinos y entidades benéficas: asociaciones que no se salvan de la "limpia" del Ayuntamiento de Alicante

Se acabaron las oportunidades para medio centenar de asociaciones de Alicante, a las que el Ayuntamiento ha dado de baja del registro municipal. Entidades ecologistas, agrupaciones de vecinos y hasta colectivos benéficos. Casi 50 entidades pierden el derecho a subvenciones o a participar en el pleno municipal por haber incumplido el reglamento local, al no haber presentado la memoria anual exigida.

El Consistorio ya advirtió a mediados de septiembre a más de un centenar de agrupaciones de que, si no subsanaban su situación antes de que concluyeran las reuniones de las Juntas de Distrito, serían suprimidas del listado oficial, del que no podrán volver a formar parte hasta dentro de, al menos, un año. Tras este toque de atención, buena parte de los afectados presentaron la requerida memoria, por lo que se han salvado de la "quema".

Sin embargo, otras más de 40 asociaciones no han corrido la misma suerte y, tras el acuerdo alcanzado este martes por la Junta de Gobierno Local, han dejado de ser colectivos oficialmente reconocidos por el Ayuntamiento de Alicante. Es el caso de la Colla Ecologista d'Alacant, muy presente en la actualidad local en cuestiones de medio ambiente; la asociación de vecinos La Goleta; el Movimiento por Benalúa; la Nueva Asociación de Vecinos de la Zona Norte de Vistahermosa; o la Asociación Cultural Negre Yoma.

También causan baja del registro organizaciones benéficas como la Fundación Juntos por la Vida de la Comunidad Valenciana; la Asociación Para el Desarrollo de Personas con Alta Capacidad (Proactiva); la Asociación Solidaridad Periferias del Mundo; junto con colectivos como Dignidad Animal; o el Círculo de Artes y Oficios de Alicante.

Salvadas por la campana

En cambio, algunas entidades han conseguido regularizar su situación a tiempo para evitar caerse del registro. Es el caso de diferentes asociaciones vecinales: "Juntos Avanzamos", de Playa de San Juan; "Mercado-Plaza de España" o "Nuevos Horizontes", de Ciudad de Asís, así como la Federación de Asociaciones Vecinales del Sur de Alicante, que engloba distintos barrios y que suele mostrar una postura muy crítica con el funcionamiento del Consistorio.

También han evitado ser dados de baja colectivos de familias de alumnos como la APA del colegio Voramar, que ha sido protagonista de diferentes polémicas en los últimos meses, por la rotura de un ascensor que la concejala de Educación, Mari Carmen de España, insinuó que se debía a un sabotaje, por lo que tuvo que acabar disculpándose. Otros colectivos escolares que han conseguido no ser suprimidos son los del colegio El Palmeral, el Enric Valor y el Virgen del Rosario, así como la hoguera Sagrada Familia, una de las comisiones de Categoría Especial. Del mismo modo, la entidad antiaborto "Asociación Pro-respeto de la Vida Humana" permanecerá entre las reconocidas por el Consistorio.

Pérdida de subvenciones

Al margen de los cambios en el registro municipal, la Junta de Gobierno Local también ha impulsado este martes diversos expedientes para la pérdida parcial de subvenciones a distintas entidades festeras, al no haber justificado adecuadamente los importes concedidos. Es el caso de la comisión de la hoguera Alacant Golf, cuyo caso ha sido resuelto esta semana.

Al mismo tiempo, se han iniciado procedimientos similares para la Hermandad Penitencial de la Santa Cruz; la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte; la Cofradía El Morenet; y la comisión de la hoguera Los Ángeles.