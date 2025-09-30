Javier Cabo, histórico dirigente sindical de UGT en Alicante, fallece a los 75 años

Javier Cabo Lombana, histórico dirigente de la Unión General de Trabajadores (UGT) y figura clave del sindicalismo en la provincia, ha fallecido esta tarde en Alicante tras una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Tenía 75 años.

Nacido en León, Cabo dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores desde el sindicalismo de clase en UGT, del cual fue afiliado desde 1973. En 1988, se estableció en Alicante como funcionario de Correos.

Fue secretario general de UGT l'Alacantí entre 1991 y 2004, donde impulsó el diálogo social y la búsqueda de consensos en aquellos años en los que el país atravesó una importante transformación económica y laboral. Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de los trabajadores de sectores como la industria, el transporte y los servicios, así como por su compromiso con la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

El diagnóstico de ELA en 2002 lo apartó de la primera línea sindical, aunque nunca se desvinculó por completo del movimiento obrero. Su figura continuó siendo un referente para sus sucesores en el cargo Óscar Llopis, Yaissel Sánchez y Yolanda Díaz.

Hijo Predilecto de Alicante

En 2020, el Ayuntamiento de Alicante lo nombró Hijo Predilecto de la Ciudad, reconociendo así su contribución a la sociedad alicantina y su papel en la consolidación de UGT como una voz fundamental en la defensa de los derechos laborales.

Más allá del sindicalismo, Cabo fue un hombre de familia. Conoció a Gladys, su esposa y principal apoyo, hace casi 50 años en Tenerife, cuando él trabajaba como funcionario de Correos. Se casaron en Inglaterra, el país de ella, y desde entonces compartieron vida, hijos y estas dos décadas de lucha contra la enfermedad, que le acabó postrando en una silla de ruedas.

Defensa de los pacientes

Su experiencia con la enfermedad le llevó a enfocar también su compromiso social en la defensa de los derechos de los pacientes que sufren ELA. Cabo fue uno de los que luchó por poner en marcha la primera unidad especializada de ELA en España, la del Hospital Carlos III de Madrid, en 2005.

Además, por su trayectoria también se le otorgó el Premio Maisonnave de la Universidad de Alicante y el premio Guardons d'Honor de UGT País Valencia.

Con su fallecimiento, Alicante despide a una de las voces más significativas del sindicalismo y de un incansable luchador social. Paz a su alma.