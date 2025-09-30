La XIX Gala "Festers d´Alacant" vuelve al Teatro Principal seis años después

La XIX Gala “Festers d’Alacant” regresa al Teatro Principal tras seis años sin celebrarse en este espacio. El próximo jueves 20 de noviembre, el Teatro Principal de Alicante volverá a ser escenario de la XIX edición de la Gala "Festers d’Alacant", un evento que no se celebraba en este espacio desde 2019. Así lo confirmó la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, quien recordó que el certamen mantiene abierto el plazo de presentación de candidaturas hasta el 22 de octubre.

Podrán optar a los reconocimientos tanto personas como colectivos vinculados con las Hogueras, la Semana Santa, los Moros y Cristianos, las fiestas de barrios y partidas, así como las tradiciones locales. Durante la velada también se entregará el Premio “José Ángel Guirao”, que concede en exclusiva el Ayuntamiento de Alicante. Cutanda subrayó que esta gala, consolidada ya en el calendario festero, pretende rendir un "sencillo homenaje a quienes dedican su tiempo y esfuerzo de manera desinteresada a las celebraciones de la ciudad" e hizo un llamamiento a la participación de las entidades y festeros.

El jurado valorará aspectos como la trayectoria de los nominados, la consecución de logros significativos o hechos recientes de especial relevancia. Estará formado por concejales del Ayuntamiento, representantes de las diferentes fiestas alicantinas y dos personas de reconocida trayectoria en el ámbito festero. Los galardonados recibirán un trofeo artístico en cada categoría y modalidad.

Candidaturas

Las candidaturas podrán ser presentadas por la Concejalía de Fiestas o por federaciones y asociaciones inscritas en el Registro de Sedes Festeras Tradicionales de Alicante, aunque en esta ocasión no se admitirán propuestas póstumas, a diferencia de ediciones anteriores. La inscripción debe realizarse a través de la web municipal: www.alicante.es/es/tramites/concurso-premis-festers-dalacant.

El jurado se reunirá por primera vez una vez concluido el plazo de inscripción para seleccionar hasta tres finalistas en cada modalidad. En un segundo encuentro se decidirán los ganadores, cuyos nombres se darán a conocer durante la celebración de la gala.

El evento regresa así al Principal después de haber pasado por otros escenarios en los últimos años: en 2021 se celebró en la Plaza del Ayuntamiento como homenaje a los festeros fallecidos durante la pandemia, y en 2023 tuvo lugar en el Auditorio de la Diputación (ADDA).