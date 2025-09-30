Una influencer murciana se cuela en las cocinas más top de Alicante y se hace viral en Instagram

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Alicante: Capital Gastronómica 2025

Una influencer murciana opina sobre la gastronomía alicantina y se vuelve viral

Anabel es conocida como @miraqueplan en redes sociales, acumula más de 100 mil seguidores y ha escogido la ciudad de Alicante para enseñarle a su comunidad de seguidores que una buena ruta gastronómica acompañada de unas buenas vistas al mar y a la tradición que baña la ciudad, no es un plan, es un planazo

Si no sabes qué hacer en Alicante este fin de semana, puedes unirte a la ruta de la tapa de Anabel y vivir la experiencia en primera persona (con postre incluido). 

Mucho más que playas, sol y buen tiempo. La capital de provincia es hogar y el lugar al que siempre quieres volver cuando quieres un buen arroz. Y es que, no podía ser otra que Alicante, para convertirse en Capital Gastronómica 2025. Sin lugar a duda, no había mejor manera de representar a la ciudad y su gente que a través del sabor, la innovación y la tradición en cada bocado.  

Sabor, innovación y tradición

La ciudad está repleta de rincones en los que puedes disfrutar de los mejores platos y tapas. Cada barrio esconde su encanto culinario y Anabel te trae la lista de bares y restaurantes alicantinos que no te puedes perder.  

Si estás de paso por la localidad o simplemente no sabes dónde comer buenas tapas en Alicante, Anabel (@miraqueplan) es tu guía perfecta.  

La ruta de las tapas de Anabel: 

📍Piripi: Situado en pleno corazón de Alicante y galardonado con un Sol Repsol. Donde no podrás dejar escapar el bonito en escabeche y un buen buñuelo de bacalao.  

📍Bar Flor: Junto al Mercado de Alicante, donde unas zamburiñasa acompañadas de una cerveza bien fresquita, harán que cada pincho siberiano que pidas después, entre solo. Y no te olvides de su plato estrella: la tortilla de patatas 

📍Damasol: Este bar ofrece una gran variedad de tapas. Anabel nos recomienda los champiñones al limon y las patatas allioli, pero la variedad es tan grande, que no podrás elegir solo una tapa preferida. 

📍Pipirrana: La vermuteria situada en plena Rambla de Alicante tiene las mejores tapas gourmet para acompañar tu bebida y es que una gilda nunca puede faltar.  

📍El Ensayo: Situado en la Plaza de La Viña y en la periferia del centro tiene el pulpo a la gallega como su plato estrella y no te va a decepcionar. 

📍Horchatería el Azul: Para finalizar, un buen postre, y para ello, la horchatería más famosa de Alicante tiene todo lo que necesitas: coca de almendra, horchata y mucha variedad de helados. 

La influencer en tendencia Anabel no ha podido escoger mejores tapas y bares para pasar estos días en Alicante. Su vídeo de Instagram ya tiene más de 130.000 visualizaciones, 3.000 likes, 100 comentarios y continúa subiendo sus datos; y es que, no hay mejor plan que probar la gastronomía más famosa de Alicante, nuestra querida y famosa terreta.

Sus seguidores opinan:

Nos encanta Alicante y su gastronomía! 😍

@welovemurcia_

— Influencer

Estuve viviendo un tiempo allí. Impresionante gastronomía 😍

@encarnatalavera

— Influencer

Alicante la millor terra del mon 👏👏👏👏😍😍😍

Charo

— Seguidora

Las mejores tapas de Alicante

Las mejores tapas de Alicante / archivo

Mira qué plan y mira qué tapas

La esencia de Alicante se mide en cada grano de arena que cubre sus playas, en el sonar de sus mascletás y en cada paseo por la explanada.  

La tradición está en cada paladar que visita nuestra ciudad, o de todo aquel que se niega a abandonar sus orígenes.  

El sabor está en cada rincón de la ciudad y en cada bar, porque, un buen arroz alicantino con su amplia variedad de sabores recorre el mar y la montaña que rodea la localidad.  

Alicante es la Capital Gastronómica 2025, el lugar al que siempre querremos volver. 

