La Generalitat adjudicará las primeras 20 casas rehabilitadas en el barrio Miguel Hernández de Alicante

El barrio Miguel Hernández de Alicante comienza a ver los primeros resultados de la larga espera para su rehabilitación. La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha anunciado la adjudicación de las 20 viviendas que forman parte del edificio ya renovado en los números 5 y 6 de la calle Yolanda Escrich Forniés. Son los primeros hogares terminados dentro del plan de transformación de este conjunto residencial, levantado en los años 50 y que desde hace años reclama mejoras urgentes.

La adjudicación se enmarca en un procedimiento excepcional con el que la conselleria quiere responder a dos de los colectivos más castigados por las dificultades de acceso a una vivienda, los jóvenes menores de 35 años y las personas mayores de 60. En ambos casos, se trata de favorecer tanto la emancipación juvenil como la integración de la población sénior, evitando dinámicas de segregación y buscando un equilibrio generacional que refuerce la cohesión social en el barrio.

Aspecto que presentan las casas rehabilitadas, en contraste con las otras viviendas del barrio / Rafa Arjones

El proceso contempla además el regreso de cinco familias que vivían en el edificio antes del inicio de las obras. Sus contratos de arrendamiento quedaron extinguidos de forma temporal, fueron realojadas en otras viviendas públicas durante la rehabilitación y ahora podrán volver a sus pisos una vez concluidos los trabajos. Para ellas, la adjudicación será directa, mientras que el resto se asignará mediante el sistema de baremación habitual.

Condiciones económicas

La resolución publicada por la Generalitat detalla también las condiciones económicas para acceder a estas viviendas. Las unidades de convivencia deberán acreditar ingresos mínimos suficientes y estables, procedentes del trabajo o de prestaciones de la Seguridad Social. El esfuerzo destinado al pago del alquiler sin bonificación y a los gastos de comunidad no podrá superar el 25% de los ingresos familiares, un límite que pretende garantizar que las nuevas viviendas no generen situaciones de sobreendeudamiento ni de exclusión.

En caso de que no haya demanda suficiente en la primera convocatoria, la conselleria prevé realizar nuevas ofertas con un mes de diferencia, de forma que las viviendas puedan ocuparse lo antes posible. La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) será la encargada de dar publicidad al proceso para que los interesados puedan inscribirse en el registro de demandantes y optar a esta primera tanda de pisos rehabilitados.

La Generalitat adjudicará las primeras 20 casas rehabilitadas en el barrio Miguel Hernández de Alicante / Rafa Arjones

Plan de recuperación

Con este paso, el plan de recuperación del barrio Miguel Hernández deja atrás la fase de licitaciones y obras para intentar traducirse en una realidad palpable con la entrega de las llaves de las primeras viviendas. Durante los últimos meses, la Generalitat ha impulsado distintas intervenciones en el conjunto residencial, tanto en los bloques 7 y 8 como en la manzana B, pero hasta ahora todo se había centrado en plazos, licitaciones y proyectos. La adjudicación de estas 20 viviendas supondrá la primera evidencia de que el plan empieza a tener un impacto directo en la vida de los vecinos.

La rehabilitación del barrio Miguel Hernández persigue no solo mejorar las condiciones materiales de los edificios, sino también reforzar la cohesión de un barrio históricamente marcado por la vulnerabilidad. La combinación de jóvenes que buscan emanciparse y mayores que pueden aportar estabilidad y experiencia se presenta como un intento de renovar el tejido social junto a la recuperación de los espacios físicos.