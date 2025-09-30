El gobierno de Barcala limitará el ocio nocturno "en unos días", tras seis meses sin noticias de las ZAS

El gobierno de Barcala, un paso más cerca de deshojar la margarita del conflicto del ruido. El ejecutivo popular confía en aprobar la Zona Acústicamente Saturada del Casco Antiguo en cuestión de días, tras seis meses desde que se cerró el periodo de alegaciones. Por lo que respecta al contenido, los populares aseguran que las medidas acordadas finalmente no sorprenderán, dando a entender que serán similares a las que fueron anunciadas en un primer momento por el propio equipo de gobierno. En cuanto a las restricciones del entorno de la calle Castaños, aún tendrán que esperar "algunas semanas".

"La idea es que la del Casco Antiguo salga ya, está prácticamente perfilada y la del Centro Tradicional sí que tardará algunas semanas más", ha señalado este martes el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, quien ha reconocido que la intención del ejecutivo del PP era "que se hubiese aprobado en septiembre", por lo que la fecha definitiva se estima a lo largo del mes de octubre. En cuanto a las medidas concretas que traerá consigo la declaración de Zona Acústicamente Saturada de la plaza de Quijano y calles adyacentes, el concejal popular ha avanzado que "no va a haber excesivas sorpresas".

Tras la aprobación inicial del expediente de las ZAS a principios de año, el periodo de alegaciones concluyó el 10 de abril. Al proceso se presentaron propuestas "enfrentadas", de acuerdo con el ejecutivo municipal. Desde las peticiones vecinales, que reclaman horarios más restringidos y menos veladores, a las de los hosteleros, que abogan justamente por lo contrario. Desde entonces, el gobierno popular ha asegurado que trabaja por encontrar el "equilibrio" entre ambas posturas, sin que por el momento ninguna de las dos ZAS tenga fecha prevista de implantación, aunque ese momento podría estar ahora más cerca que nunca.

Propuesta inicial y alegaciones

En concreto, y a falta de que se detallen las alegaciones admitidas por el Ayuntamiento, el borrador de la Zona Acústicamente Saturada avanzaba cambios importantes en los permisos para la hostelería y el ocio nocturno de las áreas afectadas.

Por lo que respecta a los horarios de los veladores, de aprobarse sin cambios el planteamiento inicial del gobierno popular, solo sería posible en horario de 08:00 a 00:00 horas con carácter general, debiendo quedar totalmente retirado el mobiliario a medianoche. Durante los meses comprendidos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se ampliaría este horario las noches de los viernes, sábados y víspera de festivos, en media hora, siendo posible la ocupación del dominio público con mesas y sillas en horario de 8:00 horas a 00:30 horas.

Además, se produciría un recorte del 50 % en la actual superficie que ocupan las terrazas. De acuerdo con el expediente, "todas las autorizaciones de ocupación de vía pública para la instalación de veladores quedan reducidas en los porcentajes siguientes: 50% de superficie de ocupación y 50% de mesas y sillas, conforme a las autorizaciones que tuvieran concedidas".