Guardería, casa okupa y ahora plaza pública: las mil vidas de un edificio de Alicante

Los vecinos de Altozano llevan años conviviendo con un edificio (ahora público tras ser expropiado por el Ayuntamiento) que ha pasado de guardería a inmueble abandonado y a casa okupa, acumulando numerosas quejas por problemas de salubridad. Ahora, el ejecutivo de Barcala ha aprobado el proyecto de derrumbe de la estructura, con el objetivo de crear en el futuro una plaza pública en la zona.

La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno este martes a las obras de demolición y reurbanización del edificio situado en el número 33 de la calle Roselló. Este solar, que antaño albergó una escuela infantil, fue expropiado por el gobierno local al verse afectado por una de las modificaciones del Plan General de 1987, en concreto por el Plan Especial de Reforma Interior del sector Cerámica-Los Ángeles. En dicho documento, se aprobaba destinar el terreno a la ampliación de la acera y la calzada colindantes así como, parcialmente, a la creación de una nueva plaza, junto a otro solar municipal anexo que actualmente funciona como aparcamiento improvisado.

Abandono

Tras ello, el edificio fue sumido en el olvido, convirtiéndose con el paso del tiempo en una casa okupa, en la que conviven personas sin hogar. Todo ello ha generado quejas por el estado de salubridad en el que se encuentra tanto el inmueble como los alrededores. La estructura incluso acumula varios derrumbes parciales, presentando una situación completamente incompatible con un espacio habitado.

Posteriormente, en diciembre de 2023, los técnicos municipales redactaron un proyecto para definir los trabajos de derribo necesarios de lo que el Ayuntamiento califica como "vivienda en ruina". Además, el documento incluye también las labores de reurbanización del solar. Según el expediente aprobado esta semana, el presupuesto de ejecución de las obras asciende a 276.184 euros, IVA no incluido, y el proyecto dispone un plazo de seis meses.

Ahora, el Ayuntamiento deberá sacar a concurso las futuras obras si quiere poner punto final a un espacio conflictivo en el barrio de Altozano y, al mismo tiempo, impulsar una reurbanización que transformaría la movilidad peatonal y la vida social del entorno.