El juez da la razón al Ayuntamiento de Alicante: los concejales de baja no pueden votar en los plenos

Los concejales que se encuentren de baja no podrán participar en los debates ni votar en los plenos. Es lo que aprecia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, tras el recurso del portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, quien acusaba al alcalde, Luis Barcala, de vulnerar sus derechos fundamentales al impedirle representar a sus votantes cuando estaba de permiso por el acogimiento de un menor. El edil progresista se muestra sorprendido por la decisión del magistrado, especialmente después de que la Fiscalía respaldase su postura, y anuncia que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia.

Pese a que el titular del juzgado reconoce que "resulta evidente que se vio afectado un derecho fundamental", difiere sobre el responsable de dicha situación y considera respecto a Copé que "al solicitar el disfrute del permiso [...] los hacía (o debía hacerlo) con la asunción de las condiciones y responsabilidades que un permiso de tal naturaleza comporta".

La sentencia, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, recuerda que el objeto del permiso disfrutado en su día por el portavoz de EU-Podemos, tras acoger en su familia a un niño tutelado, "es muy concreto, como es el superior interés de protección del menor". Además, mantiene que una de las consecuencias de esta petición es "la suspensión de la relación entre el cargo electo y la Corporación Local", algo que demuestra el hecho de que el Ayuntamiento "deje de abonar la contraprestación, que pasa a cargo de la Seguridad Social". Con todo, el magistrado indica que este subsidio "resulta incompatible con la realización de cualquier actividad".

"Pudo renunciar al permiso"

En sus conclusiones, el juez advierte de que el edil progresista "conocía perfectamente al tiempo de presentar su instancia de permiso desde el 26 de junio que, precisamente ese mismo día, iba a tener lugar la celebración del pleno", por lo que "pudo renunciar al permiso o a las fechas solicitadas, cosa que le fue advertida por el alcalde-presidente" al inicio de la sesión.

Respecto a la posible discriminación de Copé respecto al resto de sus compañeros de Corporación, que el edil entiende que se da al impedirle participar, la sentencia señala que dada la existencia de "diversos supuestos similares" (con hasta cuatro concejales más de baja por maternidad/paternidad, que no pudieron participar) "la vulneración del derecho de igualdad se daría únicamente en el supuesto de acoger las pretensiones" del edil de EU-Podemos.