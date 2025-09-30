Las lluvias dejan más de 40 litros en la provincia de Alicante en solo cuatro horas

La madrugada ha sido de lluvias intensas en diversos municipios de la provincia de Alicante con acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado. Es el caso de Santa Pola, que es donde se ha alcanzado esa cifra y vuelve a llover; en Torrevieja 36 l/m2; en Elche 34,4 l/m2 y en Xixona 34,2 l/m2.

Así da cuenta Emergències 112 en su parte del seguimiento de la alerta naranja por lluvias, correspondiente al periodo entre las 3 y las 7.20 de la mañana, datos que corroboran la Associació Valenciana de Meteorologos (Avamet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Más de 100 litros el lunes

En Alicante capital ha llovido una cantidad de 12 litros, según las estaciones de Avamet. En la jornada del lunes, la primera de la alerta, se superaron los 100 litros de lluvia en La Torre de les Maçanes (Alacantí) y en Parcent (Marina Alta), puntos en los que, en cambio, de madrugada ha llovido poco.

De estas cantidades se hacen eco los distintos laboratorios climatológicos. "Hasta las 21:00 horas (del lunes) se han acumulado unos 110 l/m² en la Torre de les Maçanes (l'Alacantí) y más de 100 en puntos del término de Parcent. Acumulados muy destacables en zonas de montaña de l'Alacantí y de las Marinas, sin duda una gran noticia".

Acumulados registrados este lunes en la provincia / INFORMACIÓN

Registros dispares

Como es habitual en estas situaciones, los registros están siendo extremadamente dispares, incluso dentro de los mismos términos municipales. "Hasta el martes al mediodía seguiremos con chubascos y tormentas localmente muy intensos, concentrándose la inestabilidad más acusada en las comarcas litorales, donde se mantendrán los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así lo explican en sus páginas en redes Avamet y Ametse.

A nivel de la Comunidad, Valencia es donde más precipitaciones se han registrado esta noche, encabezando la lista Massanassa con 51,6 L/M2

Zonas anegadas

En Torrevieja las precipitaciones no han cesado desde la medianoche, hay zonas anegadas y auténticas balsas en la zona de la playa de los Locos, debido a la acumulación de lluvia.

Según Proyecto Mastral, en Aguas Nuevas y La Mata se ha replicado la noche de lluvia. Poco antes de las cuatro de la madrugada compartían las siguientes imágenes de Luisi Álvarez mostrando zonas anegadas en la Playa de los locos. "Se acumulan cerca de 40 l/m2 con intensidades puntuales registradas de más de 274 mm/h", aseguran desde Proyecto Mastral.

Aviso amarillo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha cancelado los avisos rojos y naranja en la Comunidad Valenciana y se mantiene hasta las 12:00 horas de este martes el aviso nivel amarillo en el litoral de las provincias de Alicante y Valencia.

En ambas zonas se esperan precipitaciones y tormentas que acumulen 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 l/m2 en doce horas.

Según Aemet, un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectado se prevén tormentas fuertes y, dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

EFE